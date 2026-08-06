19-годишно момче пострада при меле между две фамилии в село Доктор Йосифово

19-годишно момче е пострадало при меле между две фамилии в Монтанско.

До масовия бой се стигнало след разпра във вторник. Малко след 21.30 часа е подаден сигнал на тел. 112. Съобщено било, че на площада в Доктор Йосифово е възникнал скандал между две фамилии, който впоследствие прераснал в масово сбиване.

По време на него обаче един от биячите нанесъл удар в областта на главата на 19-годишно момче. Вследствие на удара младежът се строполил на земята. На мястото веднага бил повикан спешен екип, който му оказал първа помощ. Медиците установили при прегледа, че той има счупена лицева кост.

От направените оперативно- издирвателни мероприятия е установено, че извършител на телесната повреда е 20-годишен от селото.

В районното управление на Монтана е образувана преписка за престъпление по член 129, ал.1 от Наказателния кодекс. По случая продължава работа участъкът в Огоста, като след като бъдат събрани всички материали, те ще бъдат изпратени към Районна прокуратура-Монтана.