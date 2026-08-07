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До 280 студенти ще могат да се обучават в три специалности – „Ландшафтна архитектура“, „Горско стопанство“ и „Технология на дървесината и мебелите“

Лесотехническият университет разширява академичното си присъствие в страната и открива филиал в Бургас. Новата академична структура ще отвори врати за студентите с началото на академичната 2026/2027 година, като ще предостави възможност на младите хора от Бургас и Югоизточна България да получат специализирано висше образование в региона.

Откриването на филиала е одобрено от Министерския съвет след решение на Академичния съвет на Лесотехническия университет и положителна оценка на проекта от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Предвиденият капацитет на филиала е до 280 студенти, които ще могат да се обучават в три специалности – „Ландшафтна архитектура“, „Горско стопанство“ и „Технология на дървесината и мебелите“.

Образование, насочено към бъдещето

Избраните специалности са сред традиционните и утвърдени академични направления на Лесотехническия университет. Те подготвят специалисти за области, които имат все по-голямо значение за развитието на съвременните градове, опазването и управлението на природните ресурси и зелената икономика.

„Ландшафтна архитектура“ е свързана с проектирането и развитието на градската и природната среда, зелената инфраструктура и обществените пространства. „Горско стопанство“ е насочено към устойчивото управление, опазването и възпроизводството на горските ресурси. „Технология на дървесината и мебелите“ подготвя специалисти за дървообработващата и мебелната индустрия – сектор с традиции и значим потенциал за развитие.

С откриването на филиала Лесотехническият университет прави още една стъпка към разширяване на достъпа до качествено специализирано висше образование извън София.

Съвременна база за обучение

В Бургас е създадена модерна учебна и материално-техническа база, която ще осигури необходимите условия за обучение и практическа подготовка на студентите.

Целта е бъдещите студенти да получат не само необходимите теоретични знания, но и практически умения и професионални компетентности, съобразени със съвременните изисквания на съответните професионални области.

Филиалът ще бъде част от академичната общност на Лесотехническия университет и ще следва утвърдените стандарти на висшето училище в областта на образованието, практическата подготовка, научната работа и професионалната реализация.

Новият академичен адрес в Бургас

С откриването на филиала Бургас се превръща в нов академичен център на Лесотехническия университет.

За младите хора от града и региона това означава възможност да изберат образование в утвърден университет, без да се налага да напускат Югоизточна България. За региона пък появата на нов академичен център създава предпоставки за развитие на човешкия потенциал и подготовка на кадри в области, свързани с устойчивото развитие, природните ресурси, зелената инфраструктура и индустриите, базирани на дървесината.

От университета предстои да представят подробна информация за кандидатстудентския прием за академичната 2026/2027 година, условията за кандидатстване, специалностите и организацията на учебния процес.

Кандидат-студентите ще могат да се запознаят и с възможностите, които новият филиал в Бургас ще предлага, както и с учебната база, в която ще се провежда обучението.

От академичната 2026/2027 година Лесотехническият университет ще бъде още по-близо до своите бъдещи студенти – вече и в Бургас.