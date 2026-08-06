Разследват предполагаеми злоупотреби с евросредства в Кърджали и София (Снимки)

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Европейската прокуратура провежда мащабна акция по разследване на предполагаеми злоупотреби с европейски средства, свързани с ВиК-Кърджали.

Извършват се разпити на свидетели, както и претърсвания на адреси в Кърджали и София. Официална информация за резултатите от акцията не е оповестена.

От сградата на ВиК-Кърджали са изнесени документи, научи "24 часа". Сградата на ВиК Кърджали, където се провежда акцията СНИМКА: Ненко Станев

В сряда стана ясно, че 8 свързани лица са получили над 350 000 евро европейски субсидии за последните две години, след като са заявили за обработване повече от 8600 декара земеделски площи в общините Кърджали, Черноочене, Хасково и Минерални бани.

Разследването е установило, че въпросните лица са кандидатствали за подпомагане за пасища, люцерна и други култури. При съвместни проверки на полицията и служители на Държавен фонд „Земеделие" обаче е констатирано, че част от заявените площи не отговарят на декларираното състояние. На места проверяващите са открили неокосени ливади и непочистени пасища, а в един от имотите вместо пасище е имало изградена къща със стопански двор и земеделски инвентар.

Според данните на МВР субсидиите са изплатени през предходните две години. За настоящата кампания все още не са извършвани плащания.

Проверката е установила още, че осемте души са свързани помежду си, като един от тях е кандидатствал за субсидиите от името на останалите с пълномощни.