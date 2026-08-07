Как Никанор пробва да въвлече Ватикана в схема за избора на патриарх

Запис разкрива телефонен разговор, иницииран от Христо Мишков, в който лобира за Русенския митрополит Наум, докато злослови за други владици

Архимандрит Никанор със светското име Христо Мишков се е опитвал да въвлече Ватикана в давление върху български политици и митрополити, за да бъде повлияно върху избора за патриарх и той да се насочи към точно определен владика, който да седне на архиерейския престол на Българската православна църква.

Това става ясно от запис на телефонен разговор, изпратен до редакцията на “24 часа”.

Мишков лобира за Русенския митрополит Наум, който беше един от 9-имата митрополити, които отговаряха на условията за предстоятел на БПЦ. В разговора той обяснява, че го препоръчва, защото Наум “отговаря най-добре на политиката на Ватикана и е близък на Вселенската патриаршия”.

В същото време Никанор откровено злослови за митрополити от Светия синод, подхвърля дори за гейпартита

в манастир, намесва в схемата си политиците Бойко Борисов и Делян Пеевски, а себе си нарича “стратег”, в щаба, който казва какво трябва да стане”.

Скандалният разговор на Никанор се е състоял някъде през втората половина на месец март 2024 г., като инициативата е била от негова страна и през по-голямата част от времето говори само той. Човекът, с когото Мишков разговаря, е представител на Римската курия, който навремето е бил мисионер у нас и затова разбира и говори много добре български. Личи си, че падрето е като в небрано лозе от това, което чува от устата на българския архимандрит, и на моменти дори изпитва неудобство, поради което се чуди как да отклони предложенията на игумена на Гигинския манастир. На едно място даже

възклицава емоционално: “Господи Боже!”, когато разбира идеята на Никанор, че Ватиканът трябва да действа у нас

чрез Пеевски и Борисов.

Тъй като католическият свещеник няма никаква вина в случая и е бил въвлечен от Никанор в интрига, на която очевидно не се е поддал, спестяваме името му в този материал.

“24 часа” обаче се свърза с него и получи потвърждение, че такъв разговор наистина е имало.

Потърсен също така от нас за коментар, Никанор отговори с “не” на въпроса имало ли е такъв разговор.

“Не знам за кого говорите, мисля, че ме бъркате с някого. Усещам, че искате да ми напълните джоба с парички. Хубаво звучи. Нещо друго?”, каза той, след което прекъсна разговора.

Схемата, която Мишков се опитва да предложи на Ватикана в периода след смъртта на патриарх Неофит, е, най-общо казано, да се повлияе на Пловдивския митрополит Николай.

Да се избере Григорий Врачански, според Никанор означавало Николай Пловдивски да управлява и Софийската епархия, а така и цялата Църква.

Затова Мишков предлага на католическия представител, “докато е време”

след Великден да занесе в Пловдив подаръци на владиката Николай от папата и така да му се въздейства

да подкрепи Наум Русенски за патриарх.

Следващият ход, който архимандрит Никанор предлага, е да бъде натиснат Николай Пловдивски и чрез “факторите в държавата” Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Хората, за които Никанор говори с представителя на Ватикана, всъщност нямат нищо общо с инициативата му, научи “24 часа”.

Възможно е дори Русенският владика Наум да не е наясно с машинациите на Никанор, въпреки че архимандритът упорито обяснява, че с митрополита са в близки отношения. Вероятно чрез този си план Никанор се е надявал, че при евентуалното избиране на Наум за патриарх той самият ще бъде възнаграден по някакъв начин и би имал възможност да се сдобие с повече властови функции в Софийската митрополия и БПЦ като цяло.

Така или иначе, тънките сметки на Никанор не се реализират, тъй като на 20 юни 2024 г., Светият синод определя чрез гласуване тримата кандидати, от които да се избира патриарх, и това са Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Даниил и Ловчанският митрополит Гавриил. При гласуването Наум Русенски получава 0 гласа.

Специално по отношение на един от тези митрополити на БПЦ, избрани в тройката, Никанор си позволява недопустими коментари и квалификации пред чуждия представител. В телефонния разговор той казва за Григорий Врачански, че

“този нищо няма да направи”, защото е подвластен

на митрополит Николай, а докато бил игумен на манастир, там се организирали гейпартита.

Вероятно тук Никанор говори за скандала от есента на 2013 г., когато Григорий е игумен на Троянския манастир. Тогава по Нова телевизия беше излъчен репортаж с видеоразговори между един йеромонах от светата обител и негов любовник, в които се разказват пикантни подробности от тайния живот в манастира. Преди това друг младеж разказа как е прелъстен и пребит от същия йеромонах, а повечето от обитателите на манастира участвали в греховни сборища, напивали се и се гаврели с миряните, като плюели в кръстчетата, дадени за осветяване. След това започнаха църковно-наказателни дела срещу участниците в скандала.

Такова църковно дело се води днес и срещу самия Никанор, но заради уронване на престижа на църквата и финансови злоупотреби.

Стенограма от скандалния запис:

Аз съм само стратег в щаба

Никанор: Григорий значи, това значи Николай да управлява и Софийска епархия, и цялата Църква. Обаче този няма нищо да направи – нито с Ватикана, нито с украинците, нито с нищо. Този е инертен... Там при него, той беше игумен, в манастира му правят, разбираш ли, гейпартита и всичко. Значи, аз звъня, за да препоръчам, докато е време, по вашите канали да обсъдиш. Предлагам пак на Светия отец, нали, чрез кардинала. Считам, че трябва да се въздейства и пряко по линия на вашия и твоя си обмен с Николай - да отидеш да го видиш, да го посетиш, да му занесеш нещо от папата след Великден. Дали наистина той намира, че е готов да извърши най-правилното - да подкрепи Наум. Това е най-правилната политика. Наум е много близък, знаеш, с Вселенската патриаршия. Това отговаря най-добре на политиката на Ватикана, тъй като вие се ръководите от това на Вселенския патриарх да му бъде добре и да бъде подкрепен той. То и аз съм на тая позиция, затова считаме, че Наум е човекът. А, само че, освен така, нали, дето се вика, твоята визита при Николай, аз препоръчвам, понеже вие сте така, нали, в дихотомия - имате душа, имате и тяло за разлика от нас, ние се водим само душа, препоръчвам силно на държавата Ватикан по най-деликатен, дипломатически начин, който е възможен, разбира се, знаеш, че има всичко възможно, да въздейства тук. Значи, факторите са Борисов и Пеевски, или българската държава.

Представител на Ватикана: О, Боже мой, Пеевски. Господи Боже!

Никанор: Еми, това е положението, те са факторите, но Борисов може. Борисов може, той, Борисов, е достатъчен, добре. Че Ватиканът би желал да види на мястото на патриарх Русенския митрополит Наум, за което Борисов трябва да убеди Николай. Ей това е, трябва да ти го кажа непременно и трябва, заради Бога, ти казвам.

Представител на Ватикана: Тука, тука не, тука ще идват само... Кой ще идва… президентът през май и, нали, с тези ще се срещаме.

Никанор: Чакай, чакай, чакай. Ти не разбра тука какъв... Какво прави вашият нунций тука? Нали имате дипломатически представител?

Представител на Ватикана: Добре, добре.

Никанор: Той ще направи нужното по някакъв начин. Виж, аз не съм дипломат, вие знаете как. Аз съм само така... не знам какъв да ме определиш. Аз съм само в щаба стратег. Казвам к'во трябва да стане. Значи…

Представител на Ватикана: (Не се разбира, но споменавя някой от светците)

Никанор: Мани, недей, че лошо я свърши той, отрезали са му главата, и на мен некой ден ще ми я отрежат.

Представител на Ватикана: Той подготвя пътя на всички.

Никанор: Така е. Много е важно, защото моментът е сублимен тука. Да не се подхлъзне Николай, да бъде... и пак казвам, факторът тука наистина е Борисов. Той го слуша, двамата се слушат. Да разбере Борисов, че наистина Ватиканът би се радвал, така да кажа, нали, да не кажа “би желал”, защото звучи много така... Би се радвал, биха били много приятно изненадани, нали, много радост би имало в Негово Светейшество папата, ако начело на българската държава застане патриарх Наум, който ще отвори... Ама това е вярно. Тука не си говорим, ти го познаваш, който ще отвори българската църква...

Представител на Ватикана: Аз не го... Аз не го познавам, но знаеш, че никога... нали ти можеш нали също така от другите нали, патриарси, от които много сме очаквали и надежди и крачки напред... После, като са станали патриарси, вече се обърнали на 180, на 360 градуса.

Никанор: Това беше... Това е руският. Не, този не... Значи вижте, имате възможност, съгласен съм. Кирил, Кирил... И Порфирий се пообърна. Ама гледай, аз лично, виж... Ти си прав, ама то пък някой, който...

Представител на Ватикана: Ти знаеш повече. Аз не ги познавам. Това е. Ти ги познаваш даже по-вътрешно, по-така – forum internum.

Никанор: Internum ги познавам. Аз с Наум се познавам от много отдавна. Беседвали сме, на Света гора ходиме...