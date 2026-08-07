Шофьорът на автобуса, свалил дете със специални потребности: Нямах идея как е с ориентацията

Звънна ми госпожа, която е била в автобуса. Искала да плати на детето билета. Шофьорът обаче го свалил. Това заяви бащата на 17-годишното момче със специални образователни потребности, което бе открито обезводнено край междуградски път в Плевенско, след като шофьорът на автобус го свалил заради изтекла карта за пътуване.

"Жената ми каза, че си е тръгнал пеша. Станах и тръгнах към Горна Митрополия. По пътя не го видях", разказа бащата Юри Михайлов пред Нова тв.

Започнал да го търси в града и му звънял повече от 2 часа.

Кметът на Горна Митрополия Атанаска Василева получава сигнал от полицията в Долна Митрополия за изчезналото дете.

"Незабавно беше сформиран екип. Тук бяха два полицейски автомобила, в единия бях и аз", каза тя. И обясни, че повечето територии са засадени с царевица и слънчоглед.

Бащата на момчето познава шофьора и казва, че не е постъпил правилно.

"Казах, че картата не е редовна – изтекла е преди четири дни. Той ми заяви, че няма парички. Аз го попитах: "Аз какво трябва да направя?", при което той слезе. След това една жена дойде и попита: "Защо това момче не се качи?" Аз отговорих: "Нямаше парички и нямаше валидна карта". Тогава тя каза: "Защо не ми казахте, за да мога да му платя билет?" Отговорих, че не съм знаел. Детето е намерено. Нямам никаква идея как е с ориентацията и дали е със специални потребности.", каза шофьорът на автобуса Георги Тодоров.