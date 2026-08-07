Задържаха мъж, запалил кметството в Тръстеник

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Полицията е задържала 47-годишен мъж, запалил кметството в Тръстеник. Районната прокуратура в Плевен го привлече като обвиняем и задържа за до 72 часа за умишлен палеж. Според разследването на 4 август мъжът е запалил служебно помещение на третия етаж в сградата на кметството.

Сигналът за инцидента е постъпил в плевенската пожарна 4 август в 18,15 часа. На място са изпратени полицейски автопатрул и четири пожарни екипа, които овладяли пожара. Извършен е оглед и е установено, че цялото имущество в една стая на третия етаж на кметството e напълно изгоряло. Опушени са стени 200 кв. метра и са унищожени 20 кв. метра покривна конструкция, пише БТА.

Образувано е досъдебно производство. От проведените оперативно – издирвателни мероприятия е установен извършителят - 47-годишен мъж, който е осъждан и преди.

През изминалото денонощие в страната са потушени 134 пожара. При пожарите са пострадали двама души.