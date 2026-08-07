Братовчед на убития мъж в Пловдив: Не е проявявал интерес към деца

„Никога не е проявявал интерес към деца. Той си мечтаеше да си намери жена, да има семейство". Това заяви пред NOVA Георги Божков, братовчед на 37-годишния Георги Кузев, който почина след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив.

„Беше много затворен, срамежлив. Пишеше си с жени, но в повечето случаи попадаше на фалшиви профили и му искаха пари. Тогава приключваше комуникацията", разказа още Божков.

Вчера стана ясно, че група непълнолетни, влезли в ролята на ловци на педофили, са задържаните за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Те го подмамили на Младежкия хълм в Пловдив, където уж трябвало да се срещне с момиче на 15 г. Двамата се запознали онлайн, като всеки знаел възрастта на другия. Вместо това обаче на тепето Георги заварил група от десетина тийнейджъри между 14 и 17 г. Мъжът станал жертва на побой, след което обаче по чудо успял да слезе до подножието, където бил открит в безпомощно състояние. Откарали го в болница, но нараняванията му се оказали несъвместими с живота - установени са разкъсване на белия и на черния дроб, на бъбреците и черепно-мозъчна травма.

Охранителни камери в района на хълма записали групата и ден по-късно МВР успя да установи десетината участници. Прокуратурата пък повдигна обвинение на 3 момчета и две момичета, участвали активно. Те са привлечени към наказателна отговорност за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост, по хулигански и сексуални подбуди.

Трима от тях са под 16 години. Шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов обясни, че не се касае за банда, създадена, за да върши престъпления.

"Това са деца, които имат общи интереси, слушат една и съща музика и излизат почти всяка вечер. Приятели са", каза той. Няма данни и преди да са търсили педофили, но двама от участниците имали подобна проява зад гърба си срещу различна жертва.

Идвали от нормални семейства - средна класа, част от тях учели в добри училища.

15-годишната примамка, с която трябвало да се срещне Георги, всъщност е на 17 г. Тя е единствената, която не посещава училище. Освен това не живее на територията на Пловдивска област. В един момент девойката споделила на компанията за комуникацията си с Кузев. Тогава гаджето ѝ и още един от участниците дали идеята за среща с мъжа.

"Подражавали са на ловците на педофили, които сте наблюдавали в социалните мрежи. Но целта им не е била да го задържат и да уведомят съответните органи, а да се саморазправят", разкри старши комисар Костадинов.

Наблюдаващата прокурорка Анелия Трифонова съобщи, че престъплението е било заснето на видео, но няма данни да е излъчвано в социалните мрежи. Тя ще поиска от окръжния съд да постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо петимата обвиняеми, независимо от възрастта им.

Навършилите 16 г. ги грози между 5 и 12 г. затвор, за останалите законът предвижда от 3 до 10 г. или до 5 в зависимост от доказателствата.

"Става въпрос за изключително тежко, брутално посегателство над живота на един български гражданин", обобщи зам. окръжната прокурорка на Пловдив Анна Викова. Наблюдаващата пък добави, че действията не се ограничавали до побой, а е имало и гаври от тяхна страна с Георги Кузев.

Всичко се разиграло между 15,30 и 16,30 ч на 4 август в близост до върха на тепето. След като го зарязали, мъжът успял да се добере близо до Факултета по дентална медицина, където бил намерен. Разпитан е свидетел, който чул някакви звуци, но не ги определил като викове за помощ и изобщо не очаквал, че може да се намира на метри от убийство. В Кричим хората са потресени от бруталното убийство и се организираха да почетат убития мъж пред дома му.

„Скромно дете, свито, останало от малко без майка и баща. Изхранваше се с честен труд. Сестра му винаги е била до него", разказа за него съседка.

Днес прокуратурата ще поиска от съда „задържане под стража" за петимата тийнейджъри.