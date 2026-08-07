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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23349583 www.24chasa.bg

Стрелба по тролейбус с пътници в Плевен

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Плевен

Тролейбус е със счупено стъкло след стрелба в Плевен. На него са се возили хора, съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР Мариана Цветкова.

Инцидентът с разследва от служители на Второ Районно управление. Тролейбусът се движел по линия в посока жк "Сторгозия". Малко след спирката при завод "Яна" едно от стъклата на тролейбуса е било внезапно счупено. При инцидента няма пострадали пътници.

На място са предприети незабавни процесуално – следствени действия. Криминалисти изясняват с какво оръжие или предмет е извършена стрелбата, пише БТА. Започнало е разследване, като извършеното деяние се квалифицира като грубо нарушаване на обществения ред, има широк обществен отзвук, хулиганство и умишлено повреждане на чуждо имущество. Работата по установяване и задържане на извършителя продължава. Уведомена е прокуратурата в Плевен.

Плевен

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