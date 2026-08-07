Добрич - абсолютен лидер по консумация на бира у нас, средно по 62 литра на човек годишно

По случай Международния ден на бирата, отбелязван в първия петък на август, Националният статистически институт (НСИ) представи данни за консумацията на пенливата напитка в страната. През 2026 г. празникът се отбелязва на 7 август, а публикуваната статистика показва кои са областите с най-високо средно потребление на бира през 2025 г.

Данните очертават ясна картина – област Добрич е безспорният лидер по консумация на бира в България. Средното потребление там достига 61,5 литра на човек за година, което поставя региона убедително на първо място в националната класация. След Добрич се нареждат Плевен с 56,5 литра и Велико Търново с 55,6 литра, като разликите между първите три области са сравнително малки.

Статистиката на НСИ показва, че в челната петица попадат още Монтана с 55,3 литра и Шумен с 50,1 литра на човек. Така именно тези пет области оформят своеобразния „бирен пояс" на страната, в който средното потребление значително надхвърля това в останалите региони.

Шестото място заема София с 46,4 литра средно на лице. След нея се нареждат Търговище с 38,9 литра, Стара Загора с 34,6 литра, Хасково с 33,6 литра и Враца с 31,5 литра на човек, която затваря топ 10. Топ 10 области по консумация на бира у нас СНИМКА: НСИ

Добрич изпреварва Враца с точно 30 литра средно потребление на човек, което показва колко сериозна е разликата между първата и десетата позиция в класацията.

Пивоварството в България има над 140-годишна история, започнала с основаването на първите индустриални пивоварни в края на XIX век. Традицията продължава и днес, като секторът остава важна част от хранително-вкусовата промишленост.

По данни на Съюза на пивоварите в България, в страната работят 42 пивоварни, а общото им годишно производство достига около 4,5 милиона хектолитра бира. Производството задоволява нуждите на вътрешния пазар и поддържа живи традициите в бранша, който остава сред значимите сегменти на българската хранителна индустрия.