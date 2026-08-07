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Божидар Божанов: Трябва да се създаде агенция за киберсигурност

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БОЖИДАР БОЖАНОВ Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Да бъде създадена агенция за киберсигурност, която да обедини различни разпокъсани функции и хора на едно място.

За това призова в ефира на БНР Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление, депутат и съпредседател на "Да, България", след като стана ясно, че българското правителство е установило неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, като "данните сочат дългогодишна активност".

Открито е при внедряването на новата Национална система за киберсигурност от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

"Това са най-често инциденти, свързани с хакерски групи, които са подкрепени от държави. Има руски, китайски, ирански, севернокорейски групи, които имат такъв капацитет, че да могат да проникват и в по-защитени системи, а освен това имат интерес да останат там дълго време. Едва ли става дума за киберпрестъпление с цел еднократна финансова облага.

Задал съм въпрос към министъра, с който да бъде получена повече информация с разбирането, че тя може да е класифицирана или да е следствена тайна.

Един подобен пробив може да означава достъп до данни, системи, документи, регистри, информация, която да се използва и за последващи атаки".

Важно е да се вземат мерки, за да се защитим, призова Божанов в предаването "Преди всички".

"Това е непрекъснато състезание и за него се изискват хора – добре обучени и с опит. В различни държави това най-често става под една шапка".

Въпросът за сигурността е основен в Европа, отбеляза Божанов.

"Вместо да се опитваме да бъдем част от общата европейска сигурност, това включва разузнаване, киберсигурност, отбрана, България страни от нея. Смятаме, че това е дългосрочен проблем".

Когато наближи самият изборен период, ще има кандидат за президент на демократичната опозиция, каза още Божанов, но не конкретизира.

"Хората са в почивка и не следят толкова активно тези политически теми".

БОЖИДАР БОЖАНОВ

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