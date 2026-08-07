Нивото на Дунав при Русе вече е минус 104 см

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък на реката. Данните показват понижение с 3 см. при водомерен пост Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см. под условната нула.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

По информация на дирекция „Речен надзор" тази сутрин има кораб, който изпитва затруднения да премине в района на остров Белене, предвид наложените ограничения в газенето там. Ситуацията тепърва ще търпи развитие.

Хидроложката обстановка остава усложнена.