ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола гори на магистрала "Тракия" край Ямбол

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23349670 www.24chasa.bg

Нивото на Дунав при Русе вече е минус 104 см

7700
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Рекорден спад на нивото на Дунав СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък на реката. Данните показват понижение с 3 см. при водомерен пост Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см. под условната нула.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

По информация на дирекция „Речен надзор" тази сутрин има кораб, който изпитва затруднения да премине в района на остров Белене, предвид наложените ограничения в газенето там. Ситуацията тепърва ще търпи развитие.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

Рекорден спад на нивото на Дунав СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво