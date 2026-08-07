Разкриха оранжерия с канабис между доматите в Горна Оряховица

В Горна Оряховица спипаха оранжерия с канабис. На 6 август е извършена проверка в къща, обитавана от мъж и жена. В двора на имота в изградена зеленчукова оранжерия с капково напояване са установени 10 растения от рода на конопа. Образувано е досъдебно производство, посочват от ОДМВР - Велико Търново .

При последвала проверка в друго жилище, обитавано от 31-годишна им дъщеря са установени и иззети електронна везна, мелничка, 76 пликчета и кутия с растителна маса, с общо тегло около 20 грама, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Работата по образуваните досъдебни производства продължават.

В Елена е иззет вейп от 21-годишен местен жител. Образувана е преписка.