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Разкриха оранжерия с канабис между доматите в Горна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: ОДМВР Велико Търново

В Горна Оряховица спипаха оранжерия с канабис.  На 6 август е извършена проверка в къща, обитавана от мъж и жена. В двора на имота в изградена зеленчукова оранжерия с капково напояване са установени 10 растения от рода на конопа. Образувано е досъдебно производство, посочват от ОДМВР - Велико Търново .
При последвала проверка в друго жилище, обитавано от 31-годишна им дъщеря са установени и иззети електронна везна, мелничка, 76 пликчета и кутия с растителна маса, с общо тегло около 20 грама, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Работата по образуваните досъдебни производства продължават.

В Елена е иззет вейп от 21-годишен местен жител. Образувана е преписка.

Снимка: ОДМВР Велико Търново
Откритите 76 пликчета и кутия с растителна маса, с общо тегло около 20 грама Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР Велико Търново
Откритите 76 пликчета и кутия с растителна маса, с общо тегло около 20 грама Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР Велико Търново
Откритите 76 пликчета и кутия с растителна маса, с общо тегло около 20 грама Снимка: ОДМВР - Велико Търново
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