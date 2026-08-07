Психиатър: Агресивна семейна среда може да е в основата на убийството на Младежкия хълм

Агресивна семейна среда може да е в основата на убийството на Младежкия хълм. Това посочи психиатърът д-р Веселин Герев пред БНР относно тежкия инцидент, при който деца на възраст между 15 и 17 г. пребиха до смърт 37-годишен мъж на Младежкия хълм. Според разследващите децата подражавали на „ловците на педофили" и искали да го накажат.

"Един такъв човек не става от днес за утре агресор - човек, който напада, бие, раздава улично правосъдие и така нататък. На първо място той се формира в семейната среда. Това е пример за подражание от подрастващите и те разбират, че раздаването на правосъдие решава всички проблеми", посочи психиатърът.

Д-р Герев допълни, че възрастта на извършителите е критична, защото в юношеството рязко се сменят приоритетите: "Приоритет вече не са знанията и уменията, опитът, а групата. В тази възраст те често се водят от агресивни лидери, които имат извънсистемно поведение. Така колкото си по-агресивен и несистемен, имаш повече последователи, а това е много важно".

Психиатърът подчертава, че чувството за безнаказаност и системното игнориране на ранните сигнали за агресия водят до фатални инциденти. Според него само строги наказания и нулева толерантност към вербалната агресия могат да ограничат подобни прояви на саморазправа сред младежите.

По думите му, убийството на Младежкия хълм разкрива дълбокия разрив между обществените представи за морал и реалната психика на подрастващите в криза.