НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut

От 1 август е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които НОИ може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания. Това вече е възможно и по Revolut.

От началото на месеца сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП) - стига сметката да е достъпна в съответствие с чл. 3 от Регламент (ЕС) № 260/2012 г. (регламента, уреждащ кредитните преводи и директните дебити в евро в рамките на SEPA (Единната зона за плащания в евро), обясняват екпертите от НОИ.

Това ще облекчи хората, които предпочитат да получават обезщетение или гарантирано вземане по лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги в друга държава членка на ЕИП, различна от България.

Промяната е възможност, не задължение - тези, които вече получават обезщетенията си по българска банкова сметка, не трябва да правят нищо.

Условието е сметката да е лична и да е достъпна в SEPA (Single Euro Payments Area или Единна зона за плащания в евро) - на практика това означава сметка в евро, водена от доставчик на платежни услуги, установен в държава от ЕИП.

Лични платежни сметки, водени от доставчици на платежни услуги, установени в други държави извън ЕИП (напр. Швейцария, Обединеното кралство, Сърбия, Черна гора, Албания, Северна Македония и т.н.), не попадат в обхвата на приложение на промените.

Редът за посочване или промяна на лична платежна сметка пред НОИ остава по досегашния начин - само кръгът от допустими доставчици на платежни услуги се разширява.



