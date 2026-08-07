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Кола гори на магистрала "Тракия" край Ямбол

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Арестуваха двама при спецакция срещу дрогата в Габровско

Дима Максимова

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Двама са задържани при полицейска акция срещу престъпления, свързани с употребата, държането и разпространението на наркотични вещества, проведена вчера в област Габрово.

Около 11:30 часа, в Габрово автопатрулен екип е спрял за проверка л.а.  24-годишнният собственик, който управлявал колата, е тестван за употреба на наркотични вещества. Техническото средство е отчело положителен резултат за марихуана. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за химически анализ. Автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.

В Дряново, около 21 часа, е спряно за проверка „Пежо 406". При претърсване в купето на колата е намерена близо 7 грама суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана, съобщиха от полицията. Задържан е 28-годишен мъж, пътувал в лекия автомобил. Той също ще бъде подведен под отговорност по бързо производство.

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