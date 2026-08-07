Клип с бой над момче във фейсбук вдигна накрак полицията и местната управа в Радомир

Шокиращ клип в социалните мрежи, на който се вижда как момче нанася удари на друго момче и опитва да му свали панталоните, стана причина полицията в Перник да се самосезира и да започне разследване. Кметът на Радомир Кирил Стоев пък свиква спешна среща с представители на компетентните институции за изясняване на обстоятелствата и мерки.

Видеозапис, показващ насилие над непълнолетен в Радомир, беше разпространен в социалните мрежи тази сутрин. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго момче и прави опит да свали панталоните му, докато случващото се е заснемано от трети човек. От записа се чува, че преди нападението към пострадалия са отправени обиди. Видеото е публикувано във Фейсбук от друго момче, което отправя закани за саморазправа със заснетия да нанася удари. От полицията потвърдиха, че видеото е заснето на територията на Радомир.

Кметът на Радомир Кирил Стоев научил за случая тази сутрин, след като видял видеозаписа в социалните мрежи. Изчакал полицията да установи извършителите. Той свиква среща с представители на полицията, отдел „Закрила на детето", Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, училищата, за да бъдат изяснени обстоятелствата по случая и обсъдени конкретни мерки.

„Ние като деца също сме се сдърпвали, но заснемането на подобни клипове и разпространението им в социалните мрежи, което може да доведе до последваща агресия, е недопустимо. Като кмет, но и като баща на три деца, няма да приема насилието, унижението и агресията да се превръщат в ежедневие. Няма да останем безучастни, когато достойнството и безопасността на дете са поставени под заплаха", казва Стоев пред БТА.