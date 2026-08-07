Граничари хванаха шофьор, превозвал 8 мигранти в тайник на микробус

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Гранични полицаи задържаха 31-годишен литовски гражданин, който е превозвал осем незаконни мигранти, укрити в специално изграден тайник в лекотоварен автомобил. Мъжът вече има условна присъда за идентично престъпление, извършено през май тази година на същия граничен преход.

Граничен полицейски наряд от ГПУ – Ново село, изпълняващ компенсиращи мерки в района на прехода „Капитан Петко войвода", е спрял за проверка в ранните часове на 5 август лекотоварен автомобил, влизащ от Гърция в България. Микробусът е бил с шведски регистрационен номер и е управляван от 31-годишния литовски гражданин, уточняват от гранична полиция.

При проверката граничните полицаи установили, че в задната част на товарното помещение е изграден тайник, в който били укрити осем мигранти – граждани на Ирак.

Шофьорът и незаконните мигранти са задържани в ГПУ – Ново село. По случая са образувани бързи производства под наблюдението на Районна прокуратура – Хасково.

Литовският гражданин е привлечен като обвиняем по чл. 280 от Наказателния кодекс. От прокуратурата посочват, че той вече има условна присъда за това, че през май тази година отново е превозвал незаконно чужди граждани през същия граничен преход.

На задържаните иракски граждани е повдигнато обвинение по чл. 279 от Наказателния кодекс. Спрямо тях ще бъдат приложени принудителни административни мерки, включително връщане в страната на произход, както и забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на Европейския съюз.