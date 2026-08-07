ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола гори на магистрала "Тракия" край Ямбол

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23350098 www.24chasa.bg

Граничари хванаха шофьор, превозвал 8 мигранти в тайник на микробус

6276
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Граничари хванаха шофьор, превозвал 8 мигранти в тайник на микробус СНИМКА: Гранична полиция

Гранични полицаи задържаха 31-годишен литовски гражданин, който е превозвал осем незаконни мигранти, укрити в специално изграден тайник в лекотоварен автомобил. Мъжът вече има условна присъда за идентично престъпление, извършено през май тази година на същия граничен преход.

Граничен полицейски наряд от ГПУ – Ново село, изпълняващ компенсиращи мерки в района на прехода „Капитан Петко войвода", е спрял за проверка в ранните часове на 5 август лекотоварен автомобил, влизащ от Гърция в България. Микробусът е бил с шведски регистрационен номер и е управляван от 31-годишния литовски гражданин, уточняват от гранична полиция. 

При проверката граничните полицаи установили, че в задната част на товарното помещение е изграден тайник, в който били укрити осем мигранти – граждани на Ирак.

Шофьорът и незаконните мигранти са задържани в ГПУ – Ново село. По случая са образувани бързи производства под наблюдението на Районна прокуратура – Хасково.

Литовският гражданин е привлечен като обвиняем по чл. 280 от Наказателния кодекс. От прокуратурата посочват, че той вече има условна присъда за това, че през май тази година отново е превозвал незаконно чужди граждани през същия граничен преход.

На задържаните иракски граждани е повдигнато обвинение по чл. 279 от Наказателния кодекс. Спрямо тях ще бъдат приложени принудителни административни мерки, включително връщане в страната на произход, както и забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на Европейския съюз.

Граничари хванаха шофьор, превозвал 8 мигранти в тайник на микробус СНИМКА: Гранична полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво