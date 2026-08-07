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"Прогресивна България" вече има структури в 2 района на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Областният координатор за Пловдив на ПБ Ангел Стоев (вторият отляво надясно) призова за работа, която да оправдае даденото на парламентарните избори доверие.

Председател в "Източен" ще е жена с опит в началното образование, а в "Западен" - бивш кадър на МВР

„Прогресивна България" започна изграждането на районни партийни организации в Пловдив и постави началото на подготовката на предстоящите президентски избори, съобщи координаторът на партията за Пловдив Ангел Стоев.

Тази седмица се проведоха първите учредителни събрания в районите „Източен" и „Западен", на които бяха избрани председатели. В район „Източен" ръководител ще е Петя Райчева, която има дългогодишен опит в сферата на началното образование. Професионалният ѝ опит обхваща преподавателска дейност, училищна психология, управление на образователни инициативи и работа с деца, семейства и представители на различни общности.

За председател на организацията в район „Западен" беше избран Светозар Ашиков, чийто професионален път съчетава дългогодишна служба в системата на Министерството на вътрешните работи и след това - реализация в частния сектор. Икономист по образование, той е преминал специализирано обучение в Академията на МВР и притежава практически опит в областта на сигурността, организацията и управлението.

Предстои районните структури да изберат свои организационни секретари, които ще подпомагат координацията и развитието на работата по места.

Учредителните събрания бяха организирани и ръководени от областния координатор на „Прогресивна България" в Пловдив Ангел Стоев. Пред актива той очерта основните приоритети на работата – изграждане на активни местни партийни клубове, разширяване на организационната мрежа, работа по проблемите на районите и търсене на решения, както и подготовка за участието на партията в предстоящите президентски и местни избори догодина. Стоев призова за последователна работа, с която да бъде оправдано доверието, получено от гражданите на парламентарните избори. Той подчерта, че хората ще оценяват организацията не по заявките, а по реалните действия, постигнатите резултати и поведението в обществото.

В процес на подготовка е създаването на официален сайт на „Прогресивна България" – Пловдив, който ще бъде платформа за представяне на дейността и инициативите на местните структури.

До средата на следващата седмица се очаква да приключат учредителните събрания в останалите четири района на Пловдив.

Областният координатор за Пловдив на ПБ Ангел Стоев (вторият отляво надясно) призова за работа, която да оправдае даденото на парламентарните избори доверие.

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