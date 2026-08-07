Откриха огнище на африканска чума по свинете в село Гроздьово

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи огнище на африканска чума по свинете (АЧС) в землището на село Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна. Заболяването е констатирано в стопанство, в което се отглеждат 42 свине от породата източнобалканска свиня.

Сигналът за повишена смъртност сред животните е подаден от собственика на стопанството, който е съдействал изцяло на ветеринарните власти. Фермата се намира в горски район в непосредствена близост до ловно стопанство, където през последните няколко години вече са били установявани случаи на Африканска чума по свинете.

След потвърждаване на огнището БАБХ е определила 3-километрова предпазна зона около засегнатото стопанство, която обхваща село Гроздьово. Създадена е и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат селата Горен чифлик, Пчелник и Нова Шипка в община Долни чифлик; Царевци, Дъбравино, Казашка река и Юнак в община Аврен; Цонево, Величково и Дебелец в община Дългопол; както и село Бързица в община Провадия.

Във връзка с огнището Агенцията по храните е предприела мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, като вече е извършено почистване и дезинфекция на стопанството. Предстои епизоотично проучване и проследяване на движението на домашни свине, свързани с населеното място, за период от 35 дни преди установяването на заболяването.

От БАБХ напомнят, че Африканската чума по свинете не представлява опасност за хората, но разпространението ѝ може да доведе до сериозни икономически щети.