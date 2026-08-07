Откриха огнище на африканска чума по свинете в село Гроздьово

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи огнище на африканска чума по свинете (АЧС) в землището на село Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна. Заболяването е констатирано в стопанство, в което се отглеждат 42 свине от породата източнобалканска свиня.
Сигналът за повишена смъртност сред животните е подаден от собственика на стопанството, който е съдействал изцяло на ветеринарните власти. Фермата се намира в горски район в непосредствена близост до ловно стопанство, където през последните няколко години вече са били установявани случаи на Африканска чума по свинете.
След потвърждаване на огнището БАБХ е определила 3-километрова предпазна зона около засегнатото стопанство, която обхваща село Гроздьово. Създадена е и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат селата Горен чифлик, Пчелник и Нова Шипка в община Долни чифлик; Царевци, Дъбравино, Казашка река и Юнак в община Аврен; Цонево, Величково и Дебелец в община Дългопол; както и село Бързица в община Провадия.
Във връзка с огнището Агенцията по храните е предприела мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, като вече е извършено почистване и дезинфекция на стопанството. Предстои епизоотично проучване и проследяване на движението на домашни свине, свързани с населеното място, за период от 35 дни преди установяването на заболяването.
От БАБХ напомнят, че Африканската чума по свинете не представлява опасност за хората, но разпространението ѝ може да доведе до сериозни икономически щети.