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Заснеха джип да се движи в аварийната лента в насрещното на АМ "Тракия" (Видео)

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кадър:Snejana Garcheva, фейсбук

Луксозен джип е заснет да се движи в обратна посока по аварийната лента на автомагистрала „Тракия".За инцидента съобщава Снежана Гарчева, която е заснела ситуацията.

На видеото, разпространено в социалните мрежи, се вижда как автомобилът се движи срещу посоката на движение докато по магистралата има задръстване.

Жената, заснела кадрите, разказва, че заедно със съпруга си са били спрели в аварийната лента заради спукана гума, когато видели джипа да се приближава към тях.

„На магистралата сме, има задръстване, явно нещо е станало. Ние сме в аварийната, мъжът ми оправя гумата на джипа, а някакъв се движи... срещу нас – в аварийната лента срещу нас. Вижте го...", се чува да казва жената във видеото.

кадър:Snejana Garcheva, фейсбук

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