Вижте петимата непълнолетни, обвинени в убийството на 37-годишен мъж в Пловдив

Съдът решава дали да ги остави в ареста

Всички се разкайват. Вече са осъзнали какво са направили, каза адвокатът на един от тийнейджърите

С белезници и обградени от охранители пред Окръжния съд в Пловдив бяха изправени петимата непълнолетни, обвинени в умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм. Прокуратурата поиска постоянен арест за Т. Л., Г. З., П. В., М. Г. и В. С.. Съдия Петко Минев постанови заседанието да се гледа при закрити врати заради възрастта на обвиняемите.

"Вижте какво, това са деца. Предполагам влиянието на социалните мрежи, достъпът до тях, обществото, неангажираността им с по-добри занимания. Всичко това рефлектира върху тяхното поведение", каза преди заседанието адвокатът на едно от децата Иван Иванов. Според защитника никое от децата не е очаквало летален край. "Те вече търпят своето наказание, родителите също. Всички се разкайват. Вече са осъзнали какво са направили", каза още Иванов и добави, че престоят в ареста ще им се отрази. По думите му децата не се обадили на телефон 112 след побоя, защото се уплашили. Наблюдаващата прокурорка Анелия Трифонова пък уточни, че са били Георги в продължение на час.

Както "24 часа" вече писа, според прокуратурата децата подмамили Кузев, след като 17-годишна от Стара Загора се представила за 15-годишна и си писала с него в интернет. Младежите влезли в ролята на "ловци на педофили" и пребили мъжа от Кричим, който след това починал в болницата. Близките му обаче категорично отхвърлят тази теза. Според тях е изключено Георги да е имал симпатии към деца.