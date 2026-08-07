Над 350 кг канабис откриха в местност в петричкото село Зойчене

Около 122 растения канабис в откриха в местността „Михтарци" в землището на село Зойчене полицаите от Петрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград. При извършен полеви наркотест те са реагирали положително на канабис. Общото им тегло е около 352 килограма. По случая е образувано разследване.

При друга полицейска проверка, извършена в Петрич, служители на Районното управление са открили в непълнолетно момиче от града около 5,04 грама тревиста маса, реагирала положително на канабис. При последвала проверка в обитавана от нея стая са намерени още около 0,59 грама канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата по случая продължава.