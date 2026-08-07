ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожари бушуват в четири места Черна гора (Видео)

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23350514 www.24chasa.bg

Над 350 кг канабис откриха в местност в петричкото село Зойчене

3072
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Канабис

Около 122 растения канабис в откриха в местността „Михтарци" в землището на село Зойчене полицаите от Петрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград. При извършен полеви наркотест те са реагирали положително на канабис. Общото им тегло е около 352 килограма. По случая е образувано разследване.

При друга полицейска проверка, извършена в Петрич, служители на Районното управление са открили в непълнолетно момиче от града около 5,04 грама тревиста маса, реагирала положително на канабис. При последвала проверка в обитавана от нея стая са намерени още около 0,59 грама канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата по случая продължава.

Канабис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво