Национална мрежа за децата за убийството в Пловдив: Саморазправата е провал на институциите

Саморазправата не е правосъдие, а провал на институциите. Това пишат в своя позиция от Националната мрежа след трагичния случай в Пловдив, при който мъж загина след жестоко насилие, извършено от група младежи на възраст между 15 и 17 г.

От организацията подчертават, че сексуалното насилие над деца е едно от най-тежките престъпления срещу човека и всеки извършител трябва да бъде разследван, съден и наказван с цялата строгост на закона. Според тях защитата на децата не търпи компромиси, но саморазправата не може да бъде заместител на правосъдието.

По думите на Национална мрежа за децата фактът, че деца се превръщат в насилници, показва, че полицията, прокуратурата, съдът и другите отговорни институции не изпълняват ефективно своите функции.

Организацията припомня, че още през 2022 г. е предупредила държавните институции – МВР, Държавната агенция за закрила на детето, Съвета за електронни медии и други – че публичното героизиране на т.нар. „ловци на педофили" не бива да се превръща в модел на поведение. Според позицията подобни действия провалят официални разследвания срещу педофилията, възпрепятстват събирането на годни доказателства и отклоняват вниманието от организираните престъпни мрежи, които експлоатират деца.

От организацията заявяват, че днес се вижда колко висока може да бъде цената на това предупреждение. Вместо да бъдат ограничени, подобни незаконни практики през последните години са се популяризирали свободно в интернет, чрез публични събития, обучения, книги и социалните мрежи.

Национална мрежа за децата обръща внимание и на проблемите в съдебната система, която според организацията не осигурява навременно и ефективно правосъдие за децата, преживели сексуално насилие.

„Това е изключително опасно послание към обществото. Когато жертвите чакат с години справедливост, а извършителите не получават своевременно наказание, доверието в институциите закономерно се разрушава. И един ден група деца, решили да раздават „правосъдие" вместо институциите, се превръщат в престъпници", се казва в позицията.

Според организацията случаят в Пловдив показва колко спешно е необходимо държавата да изпълни задълженията си към децата. Национална мрежа за децата настоява за последователна държавна политика, която да включва бърза и ефективна работа на полицията, прокуратурата и съда при престъпления срещу деца, национални програми за превенция на сексуалното насилие, обучение на децата как да разпознават риска и безопасно да подават сигнали, както и подготовка на родители, учители, социални работници, лекари и други специалисти за ранно разпознаване и реакция при съмнения за сексуално насилие.

Организацията настоява и за изпълнение на международните стандарти и стратегии за превенция на насилието над деца, за които, по думите ѝ, тя настоява от години.

„Защитата на децата и върховенството на правото трябва да вървят заедно. Всичко друго е провал на институциите, а най-големите губещи са именно децата", се казва още в позицията на Национална мрежа за децата.

Вчера стана ясно, че група непълнолетни, влезли в ролята на ловци на педофили, са задържаните за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Те го подмамили на Младежкия хълм в Пловдив, където уж трябвало да се срещне с момиче на 15 г. Двамата се запознали онлайн, като всеки знаел възрастта на другия. Вместо това обаче на тепето Георги заварил група от десетина тийнейджъри между 14 и 17 г. Мъжът станал жертва на побой, след което обаче по чудо успял да слезе до подножието, където бил открит в безпомощно състояние. Откарали го в болница, но нараняванията му се оказали несъвместими с живота - установени са разкъсване на белия и на черния дроб, на бъбреците и черепно-мозъчна травма.

Охранителни камери в района на хълма записали групата и ден по-късно МВР успя да установи десетината участници. Прокуратурата пък повдигна обвинение на 3 момчета и две момичета, участвали активно. Те са привлечени към наказателна отговорност за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост, по хулигански и сексуални подбуди.

Трима от тях са под 16 години. Шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов обясни, че не се касае за банда, създадена, за да върши престъпления.

"Това са деца, които имат общи интереси, слушат една и съща музика и излизат почти всяка вечер. Приятели са", каза той. Няма данни и преди да са търсили педофили, но двама от участниците имали подобна проява зад гърба си срещу различна жертва.

Идвали от нормални семейства - средна класа, част от тях учели в добри училища.

15-годишната примамка, с която трябвало да се срещне Георги, всъщност е на 17 г. Тя е единствената, която не посещава училище. Освен това не живее на територията на Пловдивска област. В един момент девойката споделила на компанията за комуникацията си с Кузев. Тогава гаджето ѝ и още един от участниците дали идеята за среща с мъжа.

"Подражавали са на ловците на педофили, които сте наблюдавали в социалните мрежи. Но целта им не е била да го задържат и да уведомят съответните органи, а да се саморазправят", разкри старши комисар Костадинов.

Наблюдаващата прокурорка Анелия Трифонова съобщи, че престъплението е било заснето на видео, но няма данни да е излъчвано в социалните мрежи. Тя ще поиска от окръжния съд да постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо петимата обвиняеми, независимо от възрастта им.

Навършилите 16 г. ги грози между 5 и 12 г. затвор, за останалите законът предвижда от 3 до 10 г. или до 5 в зависимост от доказателствата.

"Става въпрос за изключително тежко, брутално посегателство над живота на един български гражданин", обобщи зам. окръжната прокурорка на Пловдив Анна Викова. Наблюдаващата пък добави, че действията не се ограничавали до побой, а е имало и гаври от тяхна страна с Георги Кузев.