Близо половин милион евро платиха на пострадалите от наводненията през май и юни

Над 260 домакинства, чиито домове пострадаха при наводненията през май и юни 2026 г., са подкрепени финансово от Министерството на труда и социалната политика. А общо са получили 478 333 евро.

С еднократна помощ за преодоляване на инцидентно възникнали потребности са подкрепени 263 семейства. Тя е до трикратния размер на линията на бедност – до 1171,89 евро. Конкретната сума, която се отпуска на пострадалите домакинства, зависи от степента на нанесените щети. При определяне правото на отпускане на помощта се взема предвид имущественото и доходното състояние на пострадалите.

За 91 домакинства, за които засегнатото жилище е единствено, е предоставена и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Още 8000 евро са изплатени на двама наследници на загиналия мъж при наводненията в района на Севлиево.

Подкрепени и от Фонд „Социална закрила" на МТСП са 71 души от общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. По него се опуска целева помощ до 1171.89 евро за обзавеждане и закупуване на унищожени домакински електроуреди. Предстои разглеждането на още около 10 заявления. Отпуснатата помощ по Фонда е целева и се изплаща срещу документи за закупеното оборудване или обзавеждане. Средствата могат да бъдат превеждани и директно на търговците, при които то е заявено.

При наводненията, от които най-силно бяха засегнати районите на Севлиево, Велико Търново и Котел, социалните работници бяха на терен от първия възможен момент. Те посетиха домовете на хората, пострадали от наводненията, и ги консултираха на място за възможностите за подкрепа.

Най-много са подпомогнатите семейства в района на Севлиево, където Дирекция „Социално подпомагане" (ДСП) е отпуснала 105 еднократни помощи, а 33 домакинства са получили и допълнителната подкрепа. Еднократна помощ за 49 домакинства е отпусната от ДСП – Габрово, и за 38 семейства от ДСП – Котел, където за 25 е отпусната и допълнителната подкрепа. ДСП Велико Търново е отпуснала 21 еднократни помощи на стойност 20 310,24 евро за пострадали семейства във Велико Търново, Дебелец и селата Присово и Церова кория. Допълнителна подкрепа е осигурена за 15 домакинства в община Велико Търново.