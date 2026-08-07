Обявиха частично бедствено положение в Перник заради пропаднал път

Пропаднал общински път към стратегическа газоразпределителна станция, обект от националната сигурност, стана причина за частично бедствено положение в Перник. Пътят в кв. "Изток" не е натоварен с автомобилен трафик, но обслужва обект от стратегическо значение за националната сигурност, а в момента е напълно спрян. Пропадането е вследствие на свлачище, което не е било регистрирано до момента. Свлачищните процеси са започнали преди около месец, казват от местната управа.

Заради стратегическото значение на газоразпределителната станция незабавно е свикан Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. Уведомени са фирмите, които имат отношение към експлоатацията на съоръжението. Извършват се обходи и проверки от полицията и служители на община Перник. При промяна в развитието на свлачищните процеси се уведомява дежурният в Общинския съвет за сигурност. „Към момента няма увеличение или задълбочаване на процеса", обяснява пред БТА зам.-кметът Скримов.

От общината искат финансиране чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за изграждането на временен път. Частичното бедствено положение е в сила до 24 август