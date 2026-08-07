400 стажант-гранични полицаи се заклеха в Пазарджик

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400 стажанти от Главна дирекция „Гранична полиция" положиха тържествена клетва. Церемонията се проведе в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР.

На нея присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов, директорът на ГД „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов, ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Милорад Йорданов и неговият заместник проф. д-р Илин Савов.

Гости на събитието бяха още областният управител Борислав Богословов, кметът на община Пазарджик Петър Куленски, заместник директорът на ОДМВР-Пазарджик комисар Златко Сестримски, директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов, ръководни служители от системата на МВР, представители на съдебната власт, хиляди близки и роднини на граничните полицаи.

"По време на службата си ще изпитате удовлетворение да помагате и да спасявате хора, удовлетворение от това да служите на родината. Подкрепата от близките ви е особено важна. Не забравяйте , че отсега нататък във всяка една постъпка не представлявате вече себе си, а представлявате Министерството на вътрешните работи. Убеден съм, че ще носите службата с достойнство и чест."

Това заяви пред присъстващите стажанти и техните близки заместник министър Калоянов.

Директорът на граничната ни полиция главен комисар Антон Златанов също поздрави младите служители, като се обърна към тях с думите:

„Бидейки служители на МВР и гранични полицаи ще се убедите, че целия ви живот ще се свърже с тази мисия и кауза. За да сте успешни първо трябва да сте добри хора , които да искат да се учат и развиват по време на цялата си служба".

След шестмесечна първоначална полицейска подготовка стажантите стават пълноправни служители на Главна дирекция „Гранична полиция" при Министерството на вътрешните работи.

Водосвет за здраве отслужиха Негово Високоблагоговейнство отец Боян Кочев - архиерейски наместник, в съслужение със свещеници от пазарджишката духовна околия.