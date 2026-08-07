Областният лидер на ДПС в Бургас се предаде на полицията

Областният лидер на ДПС-Бургас Христо Широков сам се предаде в полицията след като му бе повдигнато обвинение във връзка с разследването за злоупотреби в бургаското ВиК. Оказа се, че държавното обвинение не е успяло да му предяви обвинението, тъй като общинският съветник от Поморие не е бил открит на адреса си. Впоследствие той обясни, че е не се е укривал, а е бил в Турция на отдавна планирано пътуване по здравни въпроси.

Широков се яви с адвокат в областната дирекция на МВР в Бургас да даде показания. Разпитите са във връзка със започнало разследване за злоупотреби по различни направления във ВиК. В тази връзка вчера бе арестуван отново и бившият шеф на ВиК-Бургас Христо Мирчев по обвинение за участие в организирана престъпна група.

Досега са задържани трима души. Според прокуратурата групата е действала от февруари 2024 до 14 юли 2026 г. и е извършвала престъпления по служба, търговия с влияние и принуждаване.

Арестуваните са директорът на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, началникът на отдел „Продажби и фирмен контрол" Методи Смилов и техникът Данаил Динев, който е манипулирал водомери, за да отчитат по-малко потребление на вода.

Според прокуратурата натрупаните средства от схемата били предавани на областния председател на ДПС Христо Широков.