Агенцията за бежанците и Комисията за борба с трафика заедно ще борят трафика на мигранти

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) и Националната комисия за борба с трафика на хора ще подпишат меморандум за сътрудничество. Това бе договорено по време на работна среща между представители на двете институции, на която бяха обсъдени възможностите за по-тясна координация и съвместни действия, съобщават от агенцията.

Председателят на ДАБ при МС Иван Иванов предложи досегашното сътрудничество с Националната комисия за борба с трафика на хора да бъде надградено с официален меморандум. Целта е да се създаде по-оперативен механизъм за взаимодействие между институциите, както и да се организират обучения за служителите на Агенцията.

Основен акцент в бъдещото сътрудничество ще бъде повишаването на уменията за ранна и навременна идентификация на жертвите на трафик на хора. Така служителите, които работят с лица, търсещи международна закрила, ще могат по-бързо да разпознават рисковите ситуации и да насочват пострадалите към необходимата подкрепа.

По време на срещата секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Даниела Савеклиева и Антоанета Димитрова, главен експерт в комисията, представиха конкретни проблеми и случаи, свързани с жени, станали жертви на трафик.

Сред обсъдените теми бяха трудностите при работата с жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация. Антоанета Димитрова подчерта, че тези случаи са изключително сложни, тъй като често е необходимо повече време, за да бъде изградено доверие между жертвите и институциите, които се опитват да им помогнат.

В срещата от страна на ДАБ при МС участваха още заместник-председателят на Агенцията Деница Лозанова и Яница Ряпова – директор на дирекция „Качество на процедурата за международна закрила".

Представителите на двете институции обсъдиха и предстоящи нормативни промени, свързани с международната закрила, противодействието на трафика на хора и необходимостта от ефективна защита на лицата, които са станали жертви на престъплението.