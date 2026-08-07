Повдигнаха обвинение на шофьор, карал с 3,13 промила алкохол в София

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Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж, шофирал с над 3 промила алкохол в кръвта.

Според събраните до момента доказателства на 5 август около 22:45 ч. обвиняемият Р.С. е управлявал лек автомобил „Дачия" по бул. „Панчо Владигеров" в София с концентрация на алкохол в кръвта от 3,13 промила.

Мъжът е отказал да даде проба за изследване в болница. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. При доказване на вината законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева, уточняват от обвинението.

Заради високата обществена опасност на деянието Р.С. е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета.

От прокуратурата уточняват, че автомобилът не е собственост на водача. Ако бъде признат за виновен, той ще трябва да заплати равностойността на автомобила в полза на държавата.

Днес, 7 август, наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".