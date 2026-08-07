На 6-ти август, в деня на големия християнски празник - Преображение Господне, се състоя официалното откриване на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и компостиращата инсталация, разположени в землището на село Богьовци, на територията на Регионално ДЕПО-Костинброд. Миг с изключително значение за общността - денят, в който община Костинброд прави реална крачка към по-устойчиво управление на отпадъците и към по-чиста околна среда. Проектът NºBG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Костинброд" е с бенефициенти - община Костинброд, като водеща община и общините партньори - Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге, и се финансира по процедура Nº BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г." През далечната 2017-та година, на проведена среща по повод приемането на Регионалната програма за управление на отпадъците, кметовете на общините на Запад от София, членуващи в Регионално сдружение за управление на отпадъците /РСУО-Костинброд/ - Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге, подписват споразумение за партньорство помежду си за кандидатстване по процедура NºBG16M10P002-2.002

"Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.", с надеждата проектното предложение да се реализира успешно. Година по-късно, през 2018-та, шестте общини подписват договор за безвъзмездна финансова помощ за проектирането и изграждането на четири инсталации за преработка на отпадъци.Така резултатите от цел се превръщат във факт, след като през 2023-та година се организира символичната първа копка на регионалния събирателен център за разделно депониране на отпадъци, поставила началото на пътя към по-устойчиво развитие и екологична отговорност на региона. След положените усилия и реализираните дейности, през април месец на 2026-та година инсталациите се въвеждат в екплоатация, за да настъпи дългоочакваният момент - тяхното официално откриване. Така след дългия път, извървян с вяра, официалното откриване на един от най-ключовите обекти за община Костинброд се състоя именно в днешния празничен ден. Осъществи се “зелен” проект, целящ подобряване качеството на живот на гражданите и опазване на околната среда.

Във връзка с поставените национали и европейски цели за намаляване на депонираните отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци, са осигурени и осъществени инвестиции за изграждане на допълнителна инфраструктура за третирането им, както следва: Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване и предотвратяване на емисиите на парникови газове в РСУО-Костинброд, с годишен капацитет от 20 997 тона, достатъчен за постигане на целите за подготовка за повторна употреба на отпадъчни материали и осигуряване депониране на максимум 50% от входящия поток на отпадъците.Изграждане на три броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както следва: - Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 тона, в землището на село Богьовци, община Костинброд - за общините Костинброд, Божурище и Годеч. - Компостираща инсталация с капацитет 2 801 тона, намираща се в община Сливница - за общините Сливница и Драгоман, която предстои да бъде открита.- Компостираща инсталация с капацитет 2 109 тона в имоти, намиращи се в землището на село Церово - за община Своге, чието откриване също се очаква скоро.Инсталацията за предварително третиране е с капацитет 20 977 тона годишно и ще обслужа жителите от Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Костинброд.

Технологията позволява разделяне на входящия поток отпадъци, извличане на рециклируеми материали, а компостиращата инсталация с капацитет 5078 тона годишно ще обслужва общините Костинброд, Годеч и Божурище, преработвайки разделно събраните биоразградими отпадъци в компост, който ще се използва за биологично земеделие, озеленяване и други нужди на населението и общините.Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.", с обща стойност на проекта:9 165 638.90 евро от които:6 985 363.46 евро от Европейския фонд за регионално развитие;1 232 711.15 евро национално съфинансиране от джавния бюджет на Република България;947 564.29 евро собствен принос на бенефициента.

Общата стойност на инвестицията за община Костинброд е 5 866 723.00 евро без ДДС, от които 5 260 690,00 евро безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда" и 606 033 евро собствен принос на бенефициента.Основната цел на настоящата проектна реализация е намаляването на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събраните битови и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелените отпадъци. Осъществяването на проектното предложение ще допринесе и за изпълнение на задължението на България като държава членка на Европейския съюз, да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани. Чрез изпълнението на мерките, заложени в проектното предложение на РСУО-Костинброд, ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество и за увеличаване на дяла рециклирани до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци, както и тези свързани с йерархията за управление на отпадъците:- предотвратяване на образуването им;- подготовка за повторна употреба;- рециклиране;- друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;- обезвреждане.

Община Костинброд изразява своята признателност към общините партньори, фирмите изпълнители и всички сподвижници, отговарящи за осъществяването на инвестицията - за пълноценното сътрудничество и съвместния път, извървян с надежда и усилия за един по-зелен и чист свят. Обектът бе официално открит от - г-н Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова - заместник-кмет на община Костинброд, инж. Ирена Петкова - директор РИОСВ-София, г-н Васко Стоилков - кмет на община Сливница, инж. Валентин Михайлов - заместник-кмет на община Своге и г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на община Годеч. За безопасната и пълноценната дейност на новооткритите инсталации се помоли отец Николай, който освети обекта и отслужи празничен водосвет по повод откриването му.Сред присъстващите бяха и - кметове и кметски наместници на населени места в региона, представители на общински съвети и институции от общините членки в Регионалното сдружение за управление на отпадъците, и изпълнители на проектната инвестиция.

С приветствени думи към гостите се обърна кметът на община Костинброд - г-н Трайко Младенов, който припомняйки за извървяния дълъг път и множеството препятствия, сподели, че предстои най-важната задача - да превърнеш всички терзания, труд и време в пълноценно работеща система и в услуга, облагодетелстваща общността. Подчерта, че както съвсем в началото с вяра са тръгнали по нелекия път към реализиране на инвестицията, така от днес с още по-голяма вяра поглеждат към предстоящото, знаейки че с Божията помощ и задружните усилия, инсталациите ще работят за хората и техните нужди. Кметът направи аналогия на преживяното през последните години с библейски епизод от историята на днешния празник - Преображение Господне, споделяйки че датата за откриването на обекта е неслучайна, именно защото в дни като днешния човек се стреми да види онова, което е отвъд видимото и материалното, уповавайки се на своята вяра. Към словата на г-н Младенов се присъединиха и инж. Ирена Петкова - директор на РИОСВ-София, г-н Васко Стоилков - кмет на община Сливница и инж. Валентин Михайлов - заместник-кмет на община Своге, които също споделиха за предизвикателствата през годините и възможността да се стигне до резултата, който можем да видим днес. Подчертаха, че осъществяването на този голям и важен проект е пример за синхронна работа, добра комуникация и професионализъм, предвещаващи положителни резултати, които ще имат за цел да променят най-напред предразсъдъците ни относно отпадъците и убеждението, че са нещо ненужно, в увереност, че именно те могат да бъдат основен ресурс, работещ в полза на общността. След официалната церемония по откриване, присъстващите имаха възможността да разгледат обекта и да се запознаят с неговите параметри.

Община Костинброд заема водеща позиция както в инициативата за създаване на регионален център за депониране на отпадъци, така и в осъществяването на инвестицията, която предстои да окаже особена роля в устойчивото развитие и екологичната отговорност на региона. Този проект е доказателство, че въпреки времето и премеждията, ако вярата ни води, усилията се увенчават с успех, който в случая цели подобряване качеството на живот на жителите и опазване на околната среда. Нека новооткритата инсталация е сигурната ни крачка към устойчиво управление на отпадъците и по-чиста околна среда за нас и нашите деца.Община Костинброд благодари на всички съмишленици и сподвижници за подкрепата и споделените емоции от откриването на този ключов за общината обект.