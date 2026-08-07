МОН преразглежда решението за сливането на 2 гимназии в Пазарджик

След намесата на народния представител Милен Трифонов от "Прогресивна България" от 13-ти МИР- Пазарджик Министерството на образованието и науката ще преразгледа решението за сливането на двете професионални гимназии в Пазарджик. Това съобщи самият депутат за медиите.

Става въпрос за Професионалната гимназия по промишлени технологии, която трябва да се премести в сградата на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в областния град. За заповедта на МОН "24 часа" първи писа вчера.

Повод за реакцията стана сериозното обществено напрежение, възникнало в Пазарджик след обявеното сливане на двете професионални гимназии.

В рамките на дни беше организирана гражданска петиция, подкрепена от над 1000 родители, ученици, учители, бивши възпитаници и граждани, които настояха заповедта да бъде преразгледана.

Успоредно с това започна организация за протестни действия срещу изпълнението на решението.

След разговори, проведени от Милен Трифонов с Министерството на образованието и науката, казусът беше поставен за незабавно разглеждане. В резултат министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев разпореди свикването на ново заседание на експертната комисия, която ще анализира всички възможни алтернативи и ще извърши повторна оценка на ситуацията.

Решението за сливането на Професионалната гимназия по промишлени технологии в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт е взето през януари 2026 г. с решение на тогавашния министър на образованието Красимир Вълчев.

В официалната си позиция Министерството посочва, че ще търси балансирано и устойчиво решение, което едновременно да създаде условия за преминаване към едносменен режим на обучение и да отчете интересите на учениците, родителите и училищните общности.

„Още с получаването на сигналите проведох разговори с Министерството на образованието и науката, защото за мен беше важно напрежението да бъде овладяно чрез диалог, а не да се стига до противопоставяне. Благодаря на ръководството на МОН за бързата реакция и готовността казусът да бъде разгледан отново. Вярвам, че само чрез открит разговор и внимателен анализ може да бъде намерено най-доброто решение за учениците и бъдещето на професионалното образование в Пазарджик", заяви Милен Трифонов.

След решението на Министерството за преразглеждане на казуса се очаква предстоящите разговори и експертният анализ да доведат до решение, което да бъде прието с обществено доверие.

По-долу публикуваме официалното съобщение на Министерството на образованието и науката без редакторска намеса.

"Министерството на образованието и науката ще преразгледа решението за вливане на Професионалната гимназия по промишлени технологии в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик. Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев разпореди да бъде свикано ново заседание на експертната комисия, която разглежда предложенията за промени в училищната мрежа, за да бъдат обсъдени всички възможни алтернативни варианти.

Решението за сливането на двете професионални гимназии е взето през януари тази година. Един от основните аргументи е била възможността материалната база, използвана от Професионалната гимназия по промишлени технологии, да бъде предоставена на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, която в момента е на двусменен режим. Последващ анализ на състоянието на сградния фонд обаче показва, че той не може да бъде използван от началото на новата учебна година, тъй като са необходими ремонтни дейности.

Това налага да бъдат обсъдени отново възможните решения за двете училища. Паралелно МОН ще търси възможности за финансиране на необходимите ремонти, така че сградният фонд, използван до момента от Професионалната гимназия по промишлени технологии, да може да бъде пълноценно използван в бъдеще.

Професионалната гимназия по промишлени технологии е с трайно намаляващ брой ученици през последните години, като в края на учебната 2025/2026 г. в нея са се обучавали общо 26 ученици от 8. до 11. клас. Същевременно Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт има близо 750 ученици и е единствената професионална гимназия в Пазарджик на двусменен режим.

Затова е необходимо да бъде намерено балансирано и устойчиво решение, което в дългосрочен план да създаде условия за преминаване към едносменен режим на обучение, като същевременно отчита интересите на учениците, родителите и училищните общности."