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Издирват 58-годишен мъж от Горна Оряховица в неизвестност вече 4 дни

Дима Максимова

[email protected]

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Полицията в Горна Оряховица издирва Христо Величков Величков по молба на близките му. Той е на 58 години от Горна Оряховица, напуснал е дома си в понеделник (03.08.2026 г.) и от тогава е в неизвестност, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
    Призовават гражданите, ако го забележат или разполагат с информация за местонахождението му, да подадат сигнал на тел. 112, в РУ - Г. Оряховица на тел. 0618/60040 или в най-близкото поделение на МВР.

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