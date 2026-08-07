Издирват 58-годишен мъж от Горна Оряховица в неизвестност вече 4 дни

Полицията в Горна Оряховица издирва Христо Величков Величков по молба на близките му. Той е на 58 години от Горна Оряховица, напуснал е дома си в понеделник (03.08.2026 г.) и от тогава е в неизвестност, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Призовават гражданите, ако го забележат или разполагат с информация за местонахождението му, да подадат сигнал на тел. 112, в РУ - Г. Оряховица на тел. 0618/60040 или в най-близкото поделение на МВР.



