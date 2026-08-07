Непълнолетните обръснали веждите на Георги, гасили фасове в него и рисували свастики по тялото му

Взели 30-те евро на убития и си купили дюнери с тях

Истински гаври е преживял 37-годишният Георги Кузев от Кричим в последните часове от живота си. Освен че го пребили, непълнолетните "ловци на педофили" му обръснали веждите, гасили фасове в тялото му, плюли го многократно, рисували свастики по него, а единият го душил с чантичка. Всичко това разкри съдия Петко Минев, който постанови най-тежката мярка "задържане под стража" за петте деца, обвинени в умишлено убийство. Три от тях са на възраст под 16 години, а две над, но са непълнолетни. Три са момчетата, а две - момичета. Най-малкото дете е на 14.

По думите на магистрата има категорична връзка между побоя и смъртта на Георги часове по-късно в болницата. "Имало е комуникация и чат, но този човек е бил примамен на това място за среща. Няма данни за извършване на фактически действия от страна на пострадалия, които да са провокирали това нечовешко поведение", каза Петко Минев. По думите му няма опасност децата да се укрият при по-лека мярка, но може да извършат друго престъпление, ако бъдат оставени на свобода. "Макар неосъждани, те са извършили изключително брутално посегателство срещу най-голямата ценност, която Наказателният кодекс защитава. Начинът, по който са го направили, дава достатъчно основание да се характеризират като жестоки хора, които не уважават чуждия живот", отсече той. И заяви, че единствената адекватна мярка за неотклонение в случая е задържане под стража. Добави, че за непълнолетни задържането се постановява само в много крайни случаи.

"Заради изключителна агресия и смазването на един човек, който въпреки, че се е молил за милост, не е получил такава", обясни решението си Петко Минев. Той изтъкна показността на престъплението. Свидетели заявили, че са виждали кадри на Георги кървящ, със счупен череп и ребра, качени в интернет. "Взели са му 30-те евро, за да си хапнат дюнери", потресен беше съдията.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд. Адвокатите на петимата младежи ще се възползват от това си право и заседанието на втората инстанция ще се проведе на 13 август.

Родителите излязоха с наведени глави и отказаха коментар.