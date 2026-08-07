Полицията алармира за измама с "чудодейни" мехлеми от родопски села

Полицията в Смолян предупреждава за нова вълна от интернет измами, при които се рекламират „чудодейни" мехлеми от името на несъществуващи лечители, представяни като жители на родопски села.

Разследването започва след няколко сигнала, постъпили през последните дни в кметството на село Широка лъка. Граждани са търсили контакт с човек, рекламиран в интернет като лечител, който предлагал мехлем срещу болки в ставите. Проверка е установила, че такова лице не съществува.

Подобен случай е бил регистриран и през юни, когато кметът на село Момчиловци е сигнализирал, че в кметството постъпват множество обаждания от хора, които търсят друг несъществуващ „лечител".

От Областната дирекция на МВР – Смолян посочват, че при този вид измами самоличността на мнимите лечители постоянно се променя. В рекламите се използват имената на реални населени места, за да се създаде усещане за достоверност и да бъде спечелено доверието на потенциалните жертви. До момента са използвани имената на селата Момчиловци, Широка лъка, Стойките и Гела.

По случая се извършва проверка в Районното управление в Смолян.

От полицията призовават хората да бъдат особено внимателни към реклами, които обещават „чудодейно" лечение или гарантирани резултати. Гражданите трябва да проверяват внимателно достоверността на интернет страниците и лицата, които предлагат продукти или услуги онлайн. Особена предпазливост се препоръчва, когато в рекламите се използват имената на известни личности, лекари или реални населени места.

Според данните на МВР подобни схеми са част от по-широк проблем с интернет измамите. На територията на област Смолян през 2025 г. са регистрирани общо 50 сигнала за измами, извършени чрез интернет и електронни комуникации, а от началото на 2026 г. досега случаите са 31.