Мъж и две жени са ранени след катастрофа с три коли на входа на Банско

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Мъж и две жени са пострадали при катастрофа на входа на Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сблъскали са се три автомобила около 13:44 часа на пътя Симитли – Банско на входа на планинския град. Няма данни пострадалите да са с тежки травми.

Движението в района се регулира от полицейските служители на място.

През изминалото денонощие в страната един човек е загинал, а 22-ма са ранени при пътни инциденти, съобщиха от пресцентъра на МВР на интернет страницата си. Общият брой на регистрираните катастрофи със загинали и пострадали е 18. От началото на месеца в страната са станали 136 пътнотранспортни произшествия, шестима души са загинали, а 154 са ранени, припомня БТА.