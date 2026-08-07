Млад шофьор се преобърна върху мантинела на южния околовръстен път на Ямбол

Шофьор на 19 години е с фрактура на ръка след зрелищна катастрофа на южния околовръстен път на Ямбол, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

При опит за изпреварване, младият шофьор загубил контрол над управлявания от него „Сеат", блъснал се е в движещия се отпред лек автомобил „Опел" и се е преобърнал върху крайпътната мантинела, посочват от полицията.

Пробите за употреба на наркотични вещества и алкохол на двамата шофьори са отрицателни.

Пострадалият е транспортиран за преглед и оказване на медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Установена е фрактура на лява ръка, за живота му няма опасност.

По автомобилите са нанесени материални щети. Има и трета ударена кола, движела се пред тях. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата по случая продължава, като е образувано досъдебно производство.

Отново на южното околовръстно шосе на Ямбол през май имаше друг пътен инцидент, при който пострада младеж на 18 години. При управление на лек автомобил „БМВ" той напуснал пътното платно, ударил се е в мантинелата и колата се е преобърнала. В резултат на удара младият шофьор бе с травма на рамо и комоцио, припомня БТА.