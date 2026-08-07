13 400 деца работят като продавачи и сервитьори

13 409 разрешения за наемане на работа на непълнолетни лица. Най-голям брой от тях е отчетен в градовете Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич. Младежите се наемат най-често в ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Издадени са 212 отказа за наемане на младежи, защото предварително заявените условия на труд не са съобразени с особените грижи, които работодателят трябва да им осигури.

За същия период на 2025 г. броят на разрешенията е бил 14 112.

От Инспекцията по труда напомнят, че непълнолетните работници и служители не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти, която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие.

При извършените проверки са констатирани 184 нарушения на трудовото законодателство във връзка с полагането на труд от непълнолетни лица. Установени са 72 случая, в които младежите са работили без разрешение. Наемането на непълнолетни работници и служители без разрешение от Агенцията се счита за престъпление. При всяка една проверка, която извършват инспекторите по труда, се следи за законосъобразното им наемане и осигурените условия на труд.

Констатирани са и нарушения при полагането на нощен (3 бр.) и извънреден (8 бр.) труд, които са забранени за непълнолетните лица съгласно изискванията на българското законодателство. За лицата, ненавършили 16 години, нощен е трудът, положен от 20:00 ч. до 06:00 ч. сутринта.

Младежите работят 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. Те имат право на удължен отпуск от поне 26 дни.

Работодателите, които желаят да наемат непълнолетни лица трябва да предоставят на контролните органи на Главната инспекция по труда документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни или пълнолетни лица. Тези документи се предоставят предварително, докато при наемане на пълнолетни – по време на проверката. Ако подадените от работодателя документи са коректни, е създадена организация решението от Инспекцията по труда да е готово в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен.

Процедурата по издаване на разрешенията е подробно описана на сайта на Главната инспекцията по труда в секцията Административно обслужване, рубрика „Процедури" https://www.gli.government.bg/bg/node/4389

От Инспекцията по труда обръщат внимание на непълнолетните работници и служители, че писменият трудов договор с ясно посочени в него условия на труд и заплащане им гарантира техните трудови и осигурителни права https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/14094