Разкриха поредица от кражби в монтански села

Полицията разкри поредица от кражби в монтанските села Сливовик и Долна Бела речка, като извършителите са установени след проведени оперативно-издирвателни мероприятия и са направили пълни самопризнания.

Първият случай е от 27 юни, когато в Участък – Медковец е получен сигнал от 79-годишен мъж от село Сливовик. Той заявил, че между 12:00 и 13:00 часа неизвестен извършител е проникнал през незаключената входна врата на дома му и е откраднал 75 евро, които се намирали в личния му багаж. По случая е подадена молба и е заведена преписка в Районното управление в Лом.

На 25 юли в Участък – Медковец е постъпил втори сигнал – от 65-годишен мъж, също от село Сливовик. Той съобщил, че между 16:00 и 17:00 часа неизвестен извършител е влязъл в дома му през отворен прозорец на една от стаите и е отнел 220 евро, оставени върху шкафче в помещението. И по този случай е депозирана молба и е образувана преписка в РУ – Лом.

Третият сигнал е от 3 август. Жител на село Сливовик заявил, че около 19:30 часа е заварил непознат мъж, облечен с черен суитшърт и с качулка на главата, да рови в личните му вещи в една от стаите на дома му. След като бил забелязан, мъжът избягал през незатворен прозорец в неизвестна посока. По случая също е заведена преписка в РУ – Лом.

След проведените оперативно-издирвателни мероприятия служителите на Участък – Медковец са установили, че извършител на трите деяния е непълнолетен, криминално проявен и осъждан младеж от село Сливовик. Той е бил призован в РУ – Лом, проведена му е беседа и е направил пълни самопризнания, като е описал начина на извършване на кражбите и къде е изхарчил откраднатите пари. Работата по изясняване и документиране на случаите продължава.

Друг случай е регистриран в село Долна Бела речка. На 5 август около 13:30 часа в сградата на РУ – Вършец се явил 75-годишен мъж, който заявил, че в периода от 12:00 часа на 2 август до 08:00 часа на 4 август от дома му са били откраднати 200 евро. Парите се намирали в черното му мъжко портмоне, оставено върху шкаф.

По случая е заведена преписка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия служители на група „Криминална полиция" при РУ – Вършец на 6 август са установили извършителя – 25-годишен мъж с адрес в село Долна Бела речка. При проведената беседа той е направил пълни самопризнания и е заявил, че е похарчил откраднатите 200 евро за лични нужди.