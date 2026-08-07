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Митничари задържаха 10 750 кутии цигари без бандерол във Видин

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Митничари задържаха 10 750 кутии цигари без бандерол във Видин СНИМКА: Агенция "Митници"

Митнически инспектори от отдел „Борба с наркотрафика" към Териториална дирекция „Митница Русе" са задържали 215 000 къса (10 750 кутии) цигари с български акцизен бандерол при проверка на товарен автомобил в района на Видин, съобщиха от Агенция „Митници".

Товарната композиция с българска регистрация е спряна за рутинна инспекция, като шофьорът, български гражданин, е представил транспортни документи за превоз на възглавници за мебели по маршрут от България за Полша. При физическата проверка на товара инспекторите са установили, че в част от палетите се съдържат кашони, различаващи се от останалата стока, допълват от агенцията.

След отварянето им са открити тютюневи изделия от пет различни марки. Пред органите на реда шофьорът е заявил, че пренася изделията за познати в Нидерландия.

Цигарите са задържани, а на шофьора е съставен акт за административно нарушение съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

Митничари задържаха 10 750 кутии цигари без бандерол във Видин СНИМКА: Агенция "Митници"

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