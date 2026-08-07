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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23351787 www.24chasa.bg

Нов експерт „Връзки с обществеността" в Окръжен съд – Пазарджик

Диана Варникова

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Маринела Чавдарова е новият експерт" Връзки с обществеността" на Окръжен съд-Пазарджик

След проведен конкурс за заемане на длъжността служител „Връзки с обществеността" в Окръжен съд-Пазарджик е назначена Маринела Чавдарова. Това съобщиха от съдебната институция.

Тя има над 19 години професионален опит в областта на връзките с обществеността, придобит в структурата на Окръжен съд – Пазарджик.

Нейната дългогодишна ангажираност и задълбочено познаване на спецификата на съдебната институция гарантират висока ефективност и приемственост в комуникацията с медиите и обществото за повишаване на доверието в съдебната система.

Образованието ѝ съчетава теоретична подготовка и практически опит – притежава 2 магистърски степени по „Икономика на масмедиите и журналистика" и по „Международни отношения", които допълват професионалната ѝ квалификация в сферата на публичните комуникации.

Като експерт „Връзки с обществеността" Маринела Чавдарова ще продължи да надгражда утвърдените практики при предоставянето на точна, своевременна и достъпна информация за работата на институцията и ще подпомага изпълнението на политиката на съда за откритост, прозрачност и ефективна комуникация с гражданите, медиите и институциите.

Маринела Чавдарова е новият експерт" Връзки с обществеността" на Окръжен съд-Пазарджик

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