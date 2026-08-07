Нов експерт „Връзки с обществеността" в Окръжен съд – Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След проведен конкурс за заемане на длъжността служител „Връзки с обществеността" в Окръжен съд-Пазарджик е назначена Маринела Чавдарова. Това съобщиха от съдебната институция.

Тя има над 19 години професионален опит в областта на връзките с обществеността, придобит в структурата на Окръжен съд – Пазарджик.

Нейната дългогодишна ангажираност и задълбочено познаване на спецификата на съдебната институция гарантират висока ефективност и приемственост в комуникацията с медиите и обществото за повишаване на доверието в съдебната система.

Образованието ѝ съчетава теоретична подготовка и практически опит – притежава 2 магистърски степени по „Икономика на масмедиите и журналистика" и по „Международни отношения", които допълват професионалната ѝ квалификация в сферата на публичните комуникации.

Като експерт „Връзки с обществеността" Маринела Чавдарова ще продължи да надгражда утвърдените практики при предоставянето на точна, своевременна и достъпна информация за работата на институцията и ще подпомага изпълнението на политиката на съда за откритост, прозрачност и ефективна комуникация с гражданите, медиите и институциите.