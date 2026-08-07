Предложенията на спортната общност ще бъдат включени в цялостната визия за превръщането на района в обществен парк за отдих, спорт и активен начин на живот

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов проведе работна среща с представители на спортните клубове като част от поредицата обществени обсъждания за бъдещото развитие на района на бившия Тежък полк.

Основна тема на разговора бяха възможностите за използването на съществуващите сгради и развитието на модерна спортна база като част от бъдещия обществен парк. Представителите на спортните клубове представиха своите идеи за необходимите тренировъчни и състезателни съоръжения, както и предложения за функционалното разпределение на сградите.

„Ще обобщим предложенията на гражданите за парковата среда и на спортните клубове за развитието на спортната база. На тази основа ще изготвим цялостен проект за развитието на района на бившия Тежък полк. Целта ни е това пространство да се превърне в модерен обществен парк за отдих, спорт и активен начин на живот, който шуменци да могат да използват възможно най-скоро“, заяви кметът проф. Христо Христов.

На участниците в срещата вече са предоставени анкетни карти, чрез които ще бъде събрана подробна информация за потребностите на отделните спортове, необходимата материална база и възможностите за използване на съществуващите сгради. Обобщените предложения ще бъдат използвани при изготвянето на концепцията за развитието на спортната база като част от цялостната визия за района.

По време на срещата беше обсъдена възможността по-голямата от двете съществуващи сгради да бъде преустроена в две тренировъчни зали или в многофункционална спортна зала за провеждане на състезания. За сградата на бившата столова бяха представени идеи за обособяване на отделни пространства за бойни спортове, борба и други спортни дейности.

Представителите на спортните клубове подкрепиха идеята за развитието на спортна база в района на Тежкия полк. Те подчертаха, че изграждането на нови спортни съоръжения ще бъде все по-необходимо с преминаването на училищата към едносменен режим на обучение.

По време на дискусията бяха поставени и въпроси, свързани с изграждането на лекоатлетическа писта и на открити спортни площадки, достъпни за всички граждани. Кметът посочи, че се разглежда и възможността лекоатлетическо трасе да бъде включено в проекта за обновяване на стадион „Панайот Волов“.

Проф. Христо Христов представи и параметрите на трите одобрени концепции за интегрирани териториални инвестиции, които ще бъдат реализирани върху част от терена с външно финансиране. Те предвиждат изграждането на детска ясла за деца със специални потребности и две жилищни сгради за настаняване на висококвалифицирани специалисти в сферите на образованието, здравеопазването, спорта и други обществени дейности.

Останалата част от терена ще бъде развита като обществен парк с възстановени алеи, осветление, зелени площи, места за отдих, спорт и свободно време.

След обобщаването на предложенията от обществените обсъждания и от спортните клубове ще бъде изготвена цялостната концепция за развитието на района на бившия Тежък полк. Следващите етапи предвиждат технически обследвания на сградите, изготвяне на инвестиционни проекти и подготовка на документацията за кандидатстване по национални и европейски програми, чрез които да бъде осигурено финансиране за развитието на спортната база.