14-годишен пребил 12-годишното дете в Радомир, знае се и кое е момчето, снимало клипа

Областната дирекция на МВР в Перник е установила самоличността на предполагаемия извършител, заснет във видеоклип с насилие над 12-годишно момче в Радомир, съобщи говорителят на дирекцията Венцислав Алексов.

Клипът, разпространен в социалните мрежи показва как момче нанася удари на друго момче и опитва да му свали панталоните.

По данни на полицията пострадалото дете е на 12 години и е от Радомир, а предполагаемият извършител е 14-годишно момче от Перник, което често пребивава в Радомир. В разпространения в социалните мрежи видеоклип се вижда как по-голямото момче упражнява физическа агресия спрямо по-малкото, обижда го, прави опит да му свали панталона и го рита.

Установен е и младежът, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. От него се снемат сведения, а предстои да бъдат разпитани и лицата, свързани с разпространението на записа във Facebook.

Служители на Районното управление в Радомир са се самосезирали веднага след публичното разпространение на видеото. Съвместно с Община Радомир, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и отдел „Закрила на детето" е започната работа по изясняване на всички обстоятелства по случая.

От полицията уточняват, че пострадалото момче се намира в Районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая.

Предстои извършването на необходимите процесуално-следствени действия с предполагаемия извършител при спазване на законовите изисквания за работа с непълнолетни.

По първоначални данни инцидентът е станал преди около две седмици, а видеоклипът е бил разпространен публично едва тази сутрин, което е довело до бързата реакция на институциите.

Разследването се извършва под ръководството и надзора на прокуратурата, като ще бъдат изяснени мотивите и причините за случилото се, както и всички останали обстоятелства по случая.

По-рано днес полицията и Община Радомир съобщиха, че ще предприемат допълнителни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността на територията на общината. Решението е взето на спешна координационна среща, свикана след разпространението на видеозаписа, показващ насилие над непълнолетен от Радомир.