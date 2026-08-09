Всеки четвърти в парламента е приятел на Русия, само 20 на Украйна

Бойко Борисов, Делян Пеевски, Михаела Доцова и още 14 не са в групите за сътрудничество в 52-ото НС

Рекордьор е Джем Яменов от ДПС, избрал е 54 държави

Всеки четвърти български депутат е приятел на Русия, но едва 20 са на Украйна.

Това показва бърз преглед на групите за приятелство в 52-ото народно събрание, които в този мандат са с 86 държави. Те са неформални доброволни групи за поддържане на международни контакти, нямат правно обвързващи задължения и целят насърчаване на диалог и сътрудничество с парламентите на други страни. Членството в тях дава възможност за повече двустранни визити - и задгранични командировки, и посрещане на официални делегации у нас.

В предходния парламент имаше над 90 групи за приятелство, а председателката му

Наталия Киселова се бе записала във всички

Сегашната шефка Михаела Доцова не фигурира в нито една.

Така са и лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски. В нито една група не са и 12 от ГЕРБ, включително бившият премиер Росен Желязков, плюс трима ексминистри, както и Богдан Богданов и Бойко Рашков от ПП.

Групата за приятелство с Русия е от 58 души. Начело на русофилите в парламента е Коста Стоянов от “Възраждане”. С изключение на него и още двама от същата партия всички останали 55-има са от “Прогресивна България”. Това прави 42% от парламентарната група. Тук са знакови хора на Румен Радев - трима от 4-мата зам.-шефове на парламентарната група - Владимир Николов, Галин Дурев и Слави Василев, както и говорителят ѝ Антон Кутев и др.

И в 51-ото НС имаше група за приятелство с Русия, която обаче бе разнопартийна - включваше хора от БСП, “Възраждане”, ИТН и АПС. ГЕРБ и единните тогава ПП-ДБ отказаха да влязат с мотива, че Москва ни е обявила за вражеска страна. Делян Пеевски също нямаше свои хора в нея. 2 години

преди войната на Русия в Украйна, приятелите на Москва в парламента ни бяха 115

Сега има 16-членна група за приятелство и с Беларус, пак начело с депутат от “Възраждане” (Ивелин Първанов) и пак с изключение на двама негови съпартийци всички в нея са от ПБ.

За разлика от Русия и Беларус депутатите на Радев нямат толкова голям интерес към групата за Украйна - само двама са в нея. Но са се записали от всички останали без “Възраждане” - по 5-има от ГЕРБ-СДС и ДБ и по 4-има от ПП и ДПС. Начело е съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Той е фен на още 6 държави. Другият съпредседател Божидар Божанов не оглавява нито една група за приятелство, а членува в седем.

Интерес от депутатите е регистриран към Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

На най-голяма почит се радва Италия

89 народни представители - 37% от всички, искат да работят за дружбата с нея, а начело е Владимир Николов от ПБ (който имаше блестяща волейболна кариера там). САЩ държат второто място с 82, Германия е трета със 70 депутати. Ръка към Турция подават 64, а Китай и Франция си делят петото място с по 63-ма. Следващата по големина приятелска група е японската, водена от бившият вицепремиер Томислав Дончев. Той не членува в друга.

За сътрудничеството с Китай ще отговаря шефът на комисията по земеделие Явор Гечев от ПБ, който е и в италианската група.

2/3 от китайските фенове в парламента са от управляващото мнозинство,

9 от ГЕРБ, по 7 от “Възраждане” и ПП и един от ДБ. ДПС не проявяват интерес към нея.

Геополитическият сблъсък Израел - Палестина е решен в съотношение 29:4 в полза на Тел Авив. Ирина Асьова-Диамант явно търси връзка с корените на съпруга си Моше и оглавява групата с Израел, като членува в още 9. Палестинските поддръжници се водят от Борис Аладжов от “Възраждане”. Там са и съпартиецът му Ангел Георгиев, както и Иван Янев и Нихал Юзерган от ПБ.

За сътрудничество с Иран ще работят трима от “Възраждане” и 6-има от управляващите.

13 искат да другаруват със Северна Корея

С изключение на Владислав Панев от ДБ всички са от “Прогресивна България”. С 9 повече са феновете на южната ѝ съседка Република Корея, където са всички без “Възраждане”.

За приятелството със САЩ ще отговаря шефът на бюджетната комисия Константин Проданов от управляващите. Той е показал интерес към още 7 държави, а компания в групата за САЩ му правят 38 негови съпартийци, 18 от ДПС, 10 от ГЕРБ, по 7 от ПП и ДБ, плюс Петър Петров от “Възраждане”.

Половината приятели на Саудитска Арабия в парламента са от ДПС - 12 от 25 души. Партията формира и почти 1/3 от 39-членната група за Обединените арабски емирства, шеф обаче ѝ е Костадин Ангелов от ГЕРБ.

Почти всички от ДПС са в групата за Турция, но начело е Нихал Юзерган от ПБ,

която бе кореспондент на БНТ там. Зам.-шефката на комисията по правата на човека и вероизповеданията има интерес към 23 държави, което я извежда начело по предпочитания в управляващата група. Въпреки това тя е далеч от челната тройка.

На върха с рекордните 54 държави е зам.-председателят на спортната комисия Джем Яменов от ДПС. Следва го зам.-шефката на парламента Айтен Сабри, избрала 46 държави. Трета е шефката на комисията по туризъм Росица Кирова от ГЕРБ, която явно е взела присърце ресора, заявила е 44 държави.

Мнозинството държи шефските места в най-много приятелски групи, освен това депутатите на Радев имат интерес към най-много държави - над 10% от тях са посочили поне по 14 страни. С тази бройка се разписва шефът на групата им Петър Витанов. Заместникът му Слави Василев търси приятелство с Китай, КНДР, Русия и САЩ и оглавява групата франкофони. Галин Дурев е в 14 групи и ще отговаря за Грузия и Молдова. Толкова са предпочитанията и на Олга Борисова. Антон Кутев се е спрял само на Китай, Русия и САЩ.

Шефът на спортната комисия - плувецът Петър Стойчев, е посочил 21 държави на 6 континента, начело е на група за Република Южна Африка. Председателят на групата за Канада Стефан Белчев пък е взел присърце ролята си и вече дори започна работа за засилване на двустранното сътрудничество. След формирането на групите за приятелство Стефан Белчев поиска от ръководителя на политическата секция в посолството на Канада в Букурещ Тристан Гарсия отваряне на посолство у нас Снимка: Личен Профил Във Фейсбук Преди дни се срещна с ръководителя на политическата секция в посолството на Канада в Букурещ Тристан Гарсия. Поставил пред него един от основните ни приоритети -

откриването на канадско посолство в София

От ГЕРБ най-активна е Деница Сачева - дала е 27 държави и оглавява групата за Дания. Тома Биков е посочил 20 държави, ще води приятелите на Тайланд. Христо Гаджев е със 17, начело е на дружбата с Нидерландия. Владислав Горанов е зам.-шеф на тази за Турция и не се е записал никъде другаде. Сходна е ситуацията с Николай Нанков, който е предпочел Гърция. 10 пък са групите, в които се включва зам.-шефката на НС Рая Назарян.

Бившият външен министър Георг Георгиев е начело на унгарското сътрудничество, влиза в още 6 групи, сред които и за САЩ. Друг предишен министър в МВнР - Даниел Митов, е избрал само Италия и Великобритания, където е и шеф.

Хамид Хамид от ДПС е заявил 27 държави, а Халил Летифов - 21.

Рекордьорът на ДБ е Павел Попов с 21. Йордан Терзийски от ПП държи първото място в групата си с 33, следва го Иво Михайлов, който като член на комисията по туризъм е заинтересован от 28 държави. Лидерът Асен Василев е със 17, сред които Великобритания, САЩ, Франция, Турция и Китай. Нито Русия, нито Украйна влизат в интересите му. Заместникът му Николай Денков е част от 19 групи, основно с големи държави. Няма шефско място, но е втори в тази за Япония.

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов ще подобрява отношенията с Русия, Казахстан, Китай и Северна Македония. Заместникът му Петър Петров се е спрял на Мексико и САЩ, оглавява групата за приятелство с Куба. Представителите на партията са скромни в предпочитанията си и посочват по 4-5 държави.

Феновете на Люксембург - почти 1/2 от техния парламент

Българските депутати, приятели на една от най-малките държави в Европа - Люксембург, реално наброяват почти 1/2 от тамошния парламент.

26 народни представители ще търсят сътрудничество със страната, в която парламентът е от общо 60 избраници. Най-голямата група в Камарата на депутатите на Люксембург в момента се състои от 21 души.

Нашите депутати проявяват интерес и към друга от най-малките европейски страни - Малта. 12 са в групата за приятелство, като няма нито един от ДБ и “Възраждане”.

Само трима са заинтересовани от връзките с Филипините. С един повече са тези, които искат да са приятели с Демократична република Конго, начело е Александър Иванов от ГЕРБ. Компания му правят двама от ПБ и един от ДБ.

Шестима пък ще работят за сътрудничеството със Сингапур. По 7 са феновете на Пакистан и Тунис, по 8 - на Камбоджа, Киргизстан, Малайзия и Таджикистан.