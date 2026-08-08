Оставиха в ареста петима от обвинените за лабораторията за фентанил във “Факултета” (Снимки)

На среднощно заседание Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите за производството и разпространението на фентанил. Двама ще бъдат под домашен арест, а един излезе под гаранция. Съдът уважи всички искания на Окръжната прокуратура в Русе.

Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" получиха смятаният от прокуратурата за лидер на двете организирани престъпни групи и ръководител на софийската Валентин Миланов и останалите обвинени за участие в софийската ОПГ – братята Иван и Спас Симонови, Лъчезар Лападжов и Спас Танев. Под домашен арест остават русенците Валери Белберов-Андиамото, сочен за ръководител на русенската ОПГ, и Стефан Маринов, пише "Русе Медиа".

Прокуратурата в Русе ги обвини в участие в две организирани престъпни групи, които са действали в Русе и София. Наркотикът е бил произвеждан в разбитата лаборатория в кв."Факултета" в София, откъдето чрез куриерски пратки от фалшиви податели е изпращан до фалшиви получатели. Чрез използването на СРС-та и полицаи от ГДБОП под прикритие са засечени сделки за продажбата на фентанил.

Съдът прие, че за петима от обвиняемите има опасност да се укрият или извършат друго престъпление и ги остави за постоянно в ареста. Мерките могат да се обжалват пред Апелативния съд във Велико Търново.