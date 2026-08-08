Адвокат Марковски, който представлява близките на убития Георги: Той няма профил на педофил

Според юриста трябва да се помисли за увеличаване на горната граница на наказанието за убийство, извършено от непълнолетен. Сега тя е 12 години лишаване от свобода

Убиец се създава във времето, но случаят в Пловдив е безпрецедентен в моята практика, заяви по Нова тв адвокат Димитър Марковски, който ще представлява семейството на убития Георги Кузев от Чирпан. 37-годишният мъж беше бит до смърт от тийнейджъри, изживяващи се като "ловци на педофили". Три момчета и две момичета бяха оставени вчера в ареста.

Марковски още не се е запознал с материалите по делото, но се ориентирал в доказателствата, тъй като мотивите на съдията от Окръжния съд в Пловдив бяха публично оповестени.

"Този "лов на педофили" не е дейност, с която трябва да се занимават тийнейджъри. Георги няма профил на педофил. Това, че е имал желание да общува с момиче, което не е навършило пълнолетие, не го прави педофил. Този предумишлен капан дали не е бил заради предварително намерение да го убият, което може да доведе до още едно обвинение", коментира адвокатът.

Според него прокуратурата няма да има проблеми с доказването. Самият факт, че Георги бил пребиван повече от час, е ясно, че е било с болки и страдания, и смъртна агония. "Той няма здрав орган и здраво място", каза Марковски. Той коментира още, че може да се помисли за законодателни промени, така че да се увеличи горната граница на наказанието за убийство, извършено от непълнолетно лице, която е 12 години. "Още повече, че при добро поведение могат да излязат още на четвъртата-петата година", каза адвокатът.