Абровски: Африканската чума по свинете не е опасна за хората, огнището е овладяно (Видео)

Африканската чума по свинете не е опасна за хората. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира на брифинг ситуацията с африканска чума по свинете във Варненско.

БАБХ установи огнище на африканска чума по свинете в землището на село Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна. Заболяването бе констатирано в стопанство, в което се отглеждат 42 свине от породата източнобалканска свиня.

"В момента ситуацията е овладяна, колегите работят, африканската чума по свинете е опасна, няма лек. Има я в България от доста години, в ловните стопанства проверихме и нямa", каза той.

"Африканската чума по свинете не е опасна за хората, а само за дивите свине и питомните свине, по отношение на мерките - прави се санитарен кордон около огнището, където са установени, засилват се мерките за биосигурност", обясни Абровски.

По отношение на установеното наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди при вносни зеленчуци земеделският министър заяви, че това, което е позитивно, е, че все още няма открити остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които контролираме.

По думите му са установени интересни аномалии по отношение на цените. "Няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България", заяви той.

"За мое голямо учудване до този момент никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на другите държави - Северна Македония, Косово и Албания, по отношение на това да се правят проверки на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят", каза Абровски и добави, че ако се внася на изкуствено занижени цени, това значи, че се ощетява фиска не само на България, а и на държавата, от която идват тези плодове и зеленчуци.

Министърът ще участва в откриването на сезона за лов на прелетен дивеч - пъдпъдък, гургулица и други. То ще се състои днес в землището на село Поцърненци, община Радомир, съобщиха от ресорното министерство.

Слънчогледът, който се внася от Украйна, ще бъде подлаган на контрол за остатъци от пестициди, каза още Абровски. Той допълни, че за да може да се внесе слънчоглед от Украйна, има определени правила. Министърът коментира и очакванията за по-ниска изкупна цена на пшеницата, като посочи, че не е сигурен дали подобен сценарий ще се реализира. Според него военните действия в Украйна и обстановката в Черноморския регион затрудняват износа на пшеница от Украйна и Русия.

„При липса на възможност да се изкупува пшеницата от Украйна и от Русия, смятам, че ще има повишаване на цената", заяви Абровски. България е поискала средства от кризисния резерв на Европейския съюз за подпомагане на млекопроизводителите и производителите на свинско месо, при които се наблюдава понижаване на изкупните цени.

„Българските животновъди са едни от най-ощетените производители на земеделска продукция, наред с производителите на плодове и зеленчуци", каза министърът. По думите му европейската подкрепа трябва да подобри ликвидността на стопанствата и да помогне на производителите да продължат работата си.

„Когато има възможност да искаме от Брюксел подпомагане, с което да им помогнем да работят по-добре и да имат по-голяма ликвидност, ние сме длъжни да го направим и го правим", допълни Абровски.