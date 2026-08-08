Посланикът на Израел за инцидента в Банско: Изолиран случай, не разбирам защо стана такъв скандал

Един изолиран случай. Наистина не разбирам защо се превърна в такъв голям скандал. Израелците разбират и осъзнават, че не можеш да сочиш с пръст цял град или цял народ за поведението на 4-5 човека. Това заяви по Би Ти Ви посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари относно инцидента, възникнал на 2 август между български и италиански младежи пред хотел в Банско.

"Летните лагери се организират в България без прекъсване от еврейски организации в Европа всяка година. И има причина защо е избрана България, защо конкретно Банско се избира. Там децата се чувстват сигурни и добре. Харесва им мястото. Чудесно си прекарват в България. И един изолиран случай, е нещо, което всеки от нас може да приеме. Нацистки лозунги, слоган на омразата - бихме ли го приели? Разбира се, не. Ако някой казва, че всички българи са антисемити, веднага му отговарям - не е така. И в Банско не е така. Това не е вярно. Обаче се случва една изолирана случка. Реагирайте, обсъдете я, постарайте се да не се случва отново. Просветете децата, че това е нещо отрицателно. Наистина не разбирам защо това се превърна в такъв голям скандал", коментира израелският посланик у нас.

"Напълно разчитам на българските власти. Чух министър-председателя да казва, че България отхвърля всеки език на омразата, расизъм, антисемитизъм. От моя гледна точка, като посланик, това са и очакванията", допълни той.

Посланикът разказа за случай, публикуван от бивш член на парламента. Няколко израелци влезли в ресторант в България. Към тях сервитьорът се отнесъл зле и те решили да си тръгнат. Българин наблюдавал ситуацията и чул сервитьора да казва "Хайл Хитлер" като си тръгват.

"И ние не сме получили никакво оплакване от тази двойка. Гостът на ресторанта се обърнал към собственика на ресторанта и го чул да казва: "Това не може да се случва в моя ресторант". И уволнил сервитьора. Израелците идват в България на големи групи. В Банско те са на трето място по брой на туристи. Много хора идват", каза Сфари.

"Това е решение, което е взето от суверенните власти в България и в САЩ и нямам какво повече да кажа", това коментира той относно разполагането на американски самолети на авиобаза "Безмер".

По искане на кабинета парламентът разреши престой на американски самолети цистерни на авиобаза "Безмер" до 1 октомври, а премиерът Румен Радев обясни, че е предизвикано от спешна нота от САЩ и е в подкрепа на военните действия в Близкия изток.

"Мисля, че дълги конфликти не могат да свършат с едни бързи преговори, ако гледаме Ливан например. Няма конфликт между държавата Израел и държавата Ливан. Имаме договор с тях от 80-те, имаме посолство там. Проблемът, е че Иран превзе тази територия. И я манипулира със собствени милиции "Хизбула". Въпросът сега е дали ще има решение от 2006 г. насам между другото. Така, че държавата Ливан трябва да се грижи сама за своята територия. Това сме договорили с държавата Ливан, но за първи път има декларация от двете страни. Най-напред за това, че ние нямаме никакви териториални претенции към Ливан, приемаме границите и желаем да има международна граница, когато е възможно и армията на Ливан да поеме отговорност за суверенната си територия. Това обсъждаме, това е целта. Надявам се този процес да започне и мирът да дойде между Ливан и Израел. Има огромни очаквания, но много зависи от разоръжаването на "Хизбула". Когато говорите за Газа, е съвсем различен случай, но пак концепцията е същата", посочи той.

"Газа е превзета от "Хамас" - пак друг приятел на Иран. Основната цел на Израел и цялата международна общност и това се вижда и в декларации и от Европа, и от плана на Тръмп, че "Хамас" трябва да бъде тотално разоръжена. Това е единственият шанс за Газа", заяви още Сфари.

"Военните операции сами по себе си не са цел. Те са средство към постигане на целта. В Ливан и в Газа целта е една и съща всъщност. Да се намалят и разрушат способностите на "Хизбула" и "Хамас" - терористични организации, да контролират на територията. С военните операции много неща постигнахме, но има огромен мегдан за дипломатическо решение. Натискът трябва да бъде върху всеки, който има възможност да влияе, да се гарантира тези групи да се обезоръжат", каза посланикът на Израел в България.

"Трябва да бъдем наясно. Израел приема плана за мир на Тръмп с тези 20 точки. Част сме от този план, подписали сме го. Част сме от Съвета за мир и настояваме планът за мир да се изпълни. Изпълнението обаче изисква разоръжаване на "Хамас". Първата стъпка беше размяна на заложници. По-нататък хуманитарните усилия, но следващата стъпка е "Хамас" да се разоръжи. Ако Израел се изтегли пръв, означава "Хамас" да си остане там с оръжията. Ето това казва израелският министър-председател Бенямин Нетаняху. Приемаме плана, но в него се казва ясно - сега се разоръжавайте, моля ви, ако обичате, направете го", заяви той.

"Правителството на Газа е предмет на по-дълга дискусия. Израел се е оттеглила оттам преди 20 години/ На международните граници се изтеглихме. И нямаме никакви претенции към тази територия. Изведохме всички евреи, които живеят там. Нямаше никакви евреи в Газа до 7 октомври, докато не почнаха да ги отвличат. Имаше възможност Палестина да си развие много добра икономика, както в Сингапур например. От света много помощи се изляха в Газа. Обаче те тръгнаха по пътя на терора, ето това трябва да се промени. Трябва да започнем процеса на демилитаризиране на Ивицата Газа и точно тогава ще видим какво споразумение може да се постигне за управлението на Газа. Да се защитят правата на палестинците, но и също сигурността на Израел", посочи Сфари.

"Важното е да си обучиш обществото да не избива други. Тук Европа много добре го разбирате това", смята той.