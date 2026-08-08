Нивото на река Дунав продължава да спада в България. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав" (ИАППД).

Данните към 8 август показват понижение с 5 см при водомерен пост Русе. Отчетеното ниво на реката е 109 см под условната нула. Хидроложката обстановка остава усложнена.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Към момента няма плавателни съдове, които да са заседнали във или извън корабоплавателния път. Самоходен кораб вчера сутринта е имал затруднения да премине в района на остров Белене, предвид наложените ограничения в газенето там, е преминал участъка по-късно през вчерашния ден, пише БТА.

Изпълнителният директор на ИАППД Ивелин Занев коментира преди дни, че има конвои, които продължават да изчакват преминаване през най-критичните участъци на река Дунав заради ниските водни нива. Минимално измерената дълбочина при Белене и Батин е около 1,6 метра, а в останалите участъци – 1,8 метра и повече, отчете тогава Занев.