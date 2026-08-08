С нацистки жестове тържествуват над окървавения Георги участниците в побоя

Кричим стяга нов протест, събират дарения за погребение на Кузев

С вдигнати нагоре палци, развято знаме, наподобяващо на Третия райх, и нацистки поздрави участниците в побоя над Георги Кузев тържествуват около пребития мъж. Това се вижда на публикувани снимки в социалните мрежи на самите побойници. Макар и замъглени, не е трудно да се различат участниците и жертвата. Снимките няма да публикуваме по молба на близките на убития.

На една от тях се вижда нападнатият Георги Кузев, който е със закрито лице. Четирима младежи са край него, а двама демонстрират нацистки жест с вдигната ръка.

Държат знаме, на което е изобразен бял орел на червен фон, което наподобява емблемата на Третия райх. И е споделена песента Kill Your Local Pedophile - Misanthropik Torment, която в превод значи "Убий местния педофил". Тагнати са част от профилите на обвинените.

На друга снимка се виждат хора около все още живия мъж, които седят до него.

На трета – нападнатият е окървавен, седи на земята, до него е клекнало момче и е вдигнало палец нагоре. На всички снимки лицата на участниците са закрити, само на едната се вижда отчасти лицето на Кузев и пише на латиница " –1 PDF" и емотикон с дядо, което означава минус един педофил, тълкуват хора в социалните мрежи. Георги Кузев

Не само Пловдив и Кричим, а цяла България е потресена от жестокото престъпление, разиграло се на Младежкия хълм. След гледането на мерките вчера в Пловдивския съд и изнесените подробности, мнозина онемяха и останаха без думи.

Междувременно съгражданите на убития Георги от Кричим отново стягат протест.

"Нека всеки, който има възможност и желание да помогне, да направим мирен протест. Днес жертвата е Гогата – наш приятел, наш съгражданин. Това може да бъде всеки един от нас или нашите деца", пишат в една от групите на Кричим.

"Гогата вече не можем да върнем, но можем да се борим виновните да понесат цялата строгост на закона. Не бива да мълчим и да позволим този случай да бъде забравен.

Нека се обединим и покажем, че Кричим няма да остане безучастен. Само когато сме заедно, можем да бъдем чути", се казва в публикацията.

Жители на града информират, че се подготвят кутии за дарения, защото близките имат нужда от подкрепа. Средствата ще са за погребението и за хонорари на адвокатите, които ще бъдат наети от роднините на жертвата.

Протестът ще е евентуално през новата седмица отново пред дома на Георги в знак на съпричастност и искане за справедливост и най– строги наказания за убийците, става ясна от публикацията.

В един от коментарите се е включила и Атанаска Бакалова от Цалапица. " Аз съм майката на Димитър Малинов, пребит в Цалапица и заровен жив в безсъзнание! Пълна подкрепа имате от мен! Протести задължително трябва да има и отговорност трябва да понесат и за гнусните внушения от МВР и прокуратурата! Без дори да са разследвали, се подиграват с жертвата и близките му!

Справедливост за Георги! Доживот за отнет живот!", пише Бакалова.