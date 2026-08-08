Тони Димитрова призова от Каварна за повече доброта

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С призив децата да бъдат възпитавани преди всичко като добри хора, Тони Димитрова се обърна към публиката по време на концерта си в Каварна.

„Деца, не бъдете жестоки нито към хората, нито към животните, защото ако е така, ние няма да сме държава, а пустош, а не бива да е така", каза певицата от сцената.

Концертната програма започна с летни музикални изпълнения на възпитаниците на Вокална академия „Каварна".

Тони Димитрова представи пред публиката едни от най-популярните си песни, сред които „Добър вечер, добър ден", „Срещу вятъра" и „Ах, морето". Присъстващите пяха заедно с изпълнителката, пише БТА.